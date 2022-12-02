Сельчанам будут предоставлять микрокредиты, чтобы повысить их доходы

Министерство сельского хозяйства подготовило проект постановления правительства "Об утверждении основных условий предоставления микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения на 2023 год", сообщает Zakon.kz.

На эти цели из республиканского бюджета планируется выделить 52 млрд 396 млн 965 тысяч тенге.

Эти средства будут предоставляться сроком на 10 лет по ставке вознаграждения 0,01 % на кредитование областных бюджетов для предоставления микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения на 2023 год.

Предусматривается, что период освоения бюджетного кредита составляет 6 месяцев и исчисляется с момента перечисления средств бюджетного кредита со счета кредитора.

Выплата основного долга планируется согласно графику погашения, прилагаемому к заключенным кредитным договорам.

Местным исполнительным органам областей предписано в течение 10 календарных дней после принятия соответствующими маслихатами решений, предусматривающих в областных бюджетах на 2023 год соответствующие поступления, представить указанные решения маслихатов в Министерство финансов РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 декабря.