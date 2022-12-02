В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Фото: Zakon.kz
По данным РГП "Казгидромет", 2 и 3 декабря в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.
Так, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 м/с.
В Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман.
В Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.
Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
В Уральске также ночью и утром – туман.
Днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.
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