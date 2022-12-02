В трех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП "Казгидромет", 2 и 3 декабря в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Так, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 м/с.



В Шымкенте ночью и утром временами ожидается туман.

В Туркестане ночью и утром временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.



В Уральске также ночью и утром – туман.

Днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

