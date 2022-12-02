Как дети с аутизмом в Казахстане начали учиться в школах

Проблемами детей с аутизмом фонд "Болашақ" занимается с 2014 года. О том, какая работа была проведена в данном направлении за 8 лет, сообщает Zakon.kz.

В феврале 2011 года выпускники образовательной программы "Болашақ" создали корпоративный фонд "Болашақ" для реализации социальных проектов и развития благотворительности. В первые годы фонд проводил разовые благотворительные акции – ремонты помещений и строительство детских площадок в детских домах, закуп оборудования для специализированных реабилитационных и детских социальных учреждений, финансирование дорогостоящих операций за рубежом детям с трудноизлечимыми заболеваниями, республиканский художественный конкурс среди воспитанников детских домов, открытие студии звукозаписи для незрячих и слабовидящих, проведение адаптивных киносеансов для детей с аутизмом и другие.



В 2014 году в фонд обратилась группа родителей детей с аутизмом, так как детские сады, развивающие центры, специализированные и обычные школы не принимали их детей. Число детей с расстройством аутистического спектра растет с каждым годом. По официальным данным, в Казахстане проживает 8796 детей с аутизмом, а по неофициальным данным международной организации "Autism Speaks", их более 35 тысяч. Изучив ситуацию в стране, стало понятно, что для обучения детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на тот момент у государства не было кадровых ресурсов. Ознакомившись с успешным опытом зарубежных стран, в том числе США и Израиля, где дети с аутизмом учатся в обычных школах в сопровождении поведенческих специалистов, которые корректировали их сложное поведение и успешно обучали их необходимым навыкам, в фонде стали думать над внедрением этого опыта в Казахстане.





Фото: фонд "Болашақ"



Так в 2015 году появился проект "Каждый ребенок достоин школы". Общество равных возможностей, доступ к качественному образованию, реализация прав особенных детей, развитие новых компетенций казахстанских специалистов, анализ и решение системных проблем в образовании стали основными идеями и задачами проекта.

Вначале фонд запустил пилотный проект – открыл кабинет поддержки инклюзии в школе-лицее №71 города Астаны. Кабинеты поддержки инклюзии – важная часть модели инклюзивного образования фонда "Болашақ" и продукт фонда. В них ученики получают помощь в соответствии со своими потребностями, одновременно посещая занятия в общеобразовательном классе. Кабинет поделен на 4 зоны: сенсорной разгрузки, индивидуальных занятий, групповых занятий и работы учителя. Каждая зона оснащена необходимым оборудованием и материалами. Поведенческие аналитики фонда обеспечивают методическое сопровождение кабинетов. Они разрабатывают индивидуальную программу развития, обучают работе по этой программе и ведут консультационную поддержку команды кабинета, которая состоит из учителя и педагогов-ассистентов. Сегодня при поддержке местных исполнительных органов фондом открыто 46 кабинетов поддержки инклюзии по всему Казахстану – возможность ходить в школу получили более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития. 66 школ по Казахстану работают под курацией специалистов фонда, создано 500 рабочих мест, более 3000 специалистов прошли обучение по основам прикладного анализа поведения.





Фото: фонд "Болашақ"



Запустив проект и открыв первый кабинет поддержки инклюзии, фонд пришел к тому, что для системного развития инклюзивного образования необходимо совершенствование законодательной базы. Поэтому в том же 2015 году при фонде был создан Экспертный совет, куда вошли руководители общественных организаций, представители государственных органов. За прошедшие годы фондом внесено более 70 качественных рекомендаций и поправок в законодательные акты Республики Казахстан в части развития инклюзивного образования. Вместе с другими общественными организациями фонд "Болашақ" добился того, чтобы кабинеты поддержки инклюзии вошли в перечень организаций образования, в школах появилась должность педагога-ассистента, первый руководитель школы был ответственен по закону за создание условий обучения детей с особыми образовательными потребностями, у школы были законные основания для открытия кабинетов поддержки инклюзии (если в школе учатся более 4 детей с особенностями развития). Фонд стал активным участником рабочих групп по вопросам развития благотворительности и инклюзии при Правительстве РК, Сенате Парламента РК и МП РК.

Еще в 2014 году стало ясно, что детей с аутизмом не берут в школы и детские сады, потому что в них нет поведенческих специалистов или специалистов по АВА-терапии. Основная проблема детей с аутизмом – расстройства в поведении. Это значит, что дети с аутизмом и другими особенностями развития не могут обучаться через повторение действий родителей и сверстников. Поэтому фонд "Болашақ" большое внимание уделяет обучению специалистов, повышению уровня знаний и компетенций казахстанских педагогов, работающих в сфере инклюзивного образования. Фонд построил с нуля систему обучения кадров, где имеется своя иерархия специалистов – педагог-ассистент, учитель, куратор, супервайзер. Ежегодно фонд оплачивает обучение десятков педагогов на международных сертификационных курсах по АВА терапии, а поведенческие аналитики фонда обучают сотни учителей и педагогов-ассистентов по всему Казахстану. Фонд взрастил первых в стране поведенческих аналитиков, которые сегодня обучают сотни педагогов и специалистов, работающих с особенными детьми. В Казахстане проживает и работает около 15 поведенческих специалистов, 10 из которых – специалисты фонда. По данным фонда, для обеспечения детей с особенностями развития качественными услугами поведенческого вмешательства Казахстану требуется не менее 700 поведенческих специалистов.





Фото: фонд "Болашақ"



Год назад фонд разработал и запустил курс повышения квалификации для педагогов, работающих с особенными детьми. Курс обучает основам прикладного анализа поведения или АВА терапии. АВА терапия – единственная в мире методика обучения детей с особенностями развития с научно доказанной эффективностью. Это первый в Казахстане курс повышения квалификации педагогов по АВА-терапии, получивший положительное заключение Экспертного совета МОН РК. Обучение на курсе прошли 2700 специалистов со всего Казахстана, а также из России, Кыргызстана и Туркменистана.

"Каждый ребенок достоин школы" – один из ключевых проектов фонда. 90% невербальных детей в проекте научились говорить, более 30 особенных детей вышли из сопровождения педагогов-ассистентов и стали учиться самостоятельно, порядка 150 детей стали призерами школьных, городских, областных соревнований и олимпиад. Мы внедряем передовые мировые практики по обучению детей с особыми образовательными потребностями, научно доказанные эффективные методики, принятые во всем мире, повышая качество жизни семей с особенными детьми и качество подготовки специалистов в сфере инклюзивного образования. Мы ежегодно вносим рекомендации в НПА в части развития инклюзивного образования, наши предложения вошли в текст Закона РК "Об образовании", а также были рекомендованы президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Правительству РК на заседании Национального совета общественного доверия. Огромное количество усилий прикладывается для того, чтобы инклюзия стала частью политики государства, а местные исполнительные органы брали на себя ответственность по ее исполнению. И если первое претворяется в жизнь, то над вторым Правительству необходимо усилить контроль", – отметила председатель Попечительского совета фонда "Болашақ" Динара Гаплан.

Также фонд переводит на казахский язык литературу по обучению детей с особыми образовательными потребностями. Это первые в Казахстане книги по прикладному анализу поведения на казахском языке, которые открывают специалистам доступ к передовым методикам коррекционной педагогики на казахском языке. При поддержке компании "Шеврон" фонд перевел с русского на казахский язык первую книгу по прикладному анализу поведения "Особые дети. Введение в прикладной анализ поведения" Юлии Эрц и Ольги Мелешкевич (Израиль, США). 3000 экземпляров книги на казахском языке было безвозмездно передано специалистам и родителям особенных детей. Также фонд перевел с английского на казахский язык инструмент оценки навыков ребенка с особыми потребностями и руководство по составлению индивидуальных программ "ABLLS-R" доктора Дж. Партингтона (США). До конца 2022 года пособие будет издано тиражом 1000 экземпляров.

Проект "Каждый ребенок достоин школы" реализуется на средства ежегодного Зимнего благотворительного бала, а также при поддержке местных исполнительных органов.