В Казахстане дети с аутизмом осваивают велоспорт

30 детей с особыми потребностями из Астаны получили возможность регулярно заниматься новым видом активности благодаря проекту "Велоспорт для всех", сообщает Zakon.kz.

Форму, инвентарь и велосипеды для юных спортсменов закупили на спонсорские деньги. Также благотворители организовали для них транспорт и тренировки на базе велотрека "Сарыарка".

Одно из занятий в рамках проекта состоялось 16 ноября.

Фото: Фонд Velolegend

Фото: Фонд Velolegend

Сообщается, что часть команды уже вошла в сборную Астаны по велоспорту. А один воспитанник – Дастан Ордабай, завоевал "серебро" в престижном соревновании во Франции.

Фото: Фонд Velolegend

Организаторы проекта отмечают, что перед ними стоят сразу несколько задач:

"Велоспорт не только улучшает силу и выносливость, а также эмоциональное настроение, но и способствует социализации детей с аутизмом. Наша задача заключается не только в тренировках, но и в подготовке таких ребятишек к участию в международных соревнованиях. Тем самым мы развиваем пара велоспорт в стране", – отметила руководитель фонда "Velolegend" Махаббат Утегенова.