Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Казахстане дети с аутизмом осваивают велоспорт

велоспорт, параспорт,, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:38 Фото: Фонд Velolegend
30 детей с особыми потребностями из Астаны получили возможность регулярно заниматься новым видом активности благодаря проекту "Велоспорт для всех", сообщает Zakon.kz.

Форму, инвентарь и велосипеды для юных спортсменов закупили на спонсорские деньги. Также благотворители организовали для них транспорт и тренировки на базе велотрека "Сарыарка".

Одно из занятий в рамках проекта состоялось 16 ноября.

велоспорт, параспорт,, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:38

Фото: Фонд Velolegend

велоспорт, параспорт,, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:38

Фото: Фонд Velolegend

Сообщается, что часть команды уже вошла в сборную Астаны по велоспорту. А один воспитанник – Дастан Ордабай, завоевал "серебро" в престижном соревновании во Франции.

велоспорт, параспорт,, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:38

Фото: Фонд Velolegend

Организаторы проекта отмечают, что перед ними стоят сразу несколько задач:

"Велоспорт не только улучшает силу и выносливость, а также эмоциональное настроение, но и способствует социализации детей с аутизмом. Наша задача заключается не только в тренировках, но и в подготовке таких ребятишек к участию в международных соревнованиях. Тем самым мы развиваем пара велоспорт в стране", – отметила руководитель фонда "Velolegend" Махаббат Утегенова.

велоспорт, параспорт,, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:38

Фото: Фонд Velolegend

Читайте также

Яйца, магазин, супермаркет, продукты питания
От качества до маркировки: почему важно соответствовать стандартам безопасности
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Защита прав потребителей: итоги исследований продуктов и товаров в Алматы
Фрукты, овощи, овощной, магазин, супермаркет, продукты питания, магазин у дома, маленькие магазины, маленький магазин, продуктовый магазин, продуктовый, минимаркет
Качество и честность на полке: итоги осенних закупок
Андрей Дюсупов
Астана 2024 год Велоспорт Параспорт Аутизм
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Что готовит зима 2024-2025 для Казахстана
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Стало известно, где Бишимбаев отбывает наказание
Аслан Бжания отказался уходить в отставку
Президент Абхазии отказался уйти в отставку и попросил не поддаваться провокации
снег в Алматы в ноябре
Временное потепление и снова осадки: погода в Алматы на неделю
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: