В Астане автомобиль без хозяина въехал в остановку
Фото: скриншот видео
В Астане 2 декабря по улице Кунаева 21-летний водитель покинул автомобиль марки ВАЗ 2114, забыв про ручник, что привело к наезду на остановочную площадку, сообщает Zakon.kz.
На момент ДТП на остановке никого не было. Остановка была повреждена.
В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 610 КоАП РК и направлен в административный суд столицы для принятия решения.
"Установлено, что водитель по улице Кунаева в районе дома припарковал свое транспортное средство и ушел с места. Департамент полиции предупреждает быть бдительными и строго соблюдать ПДД".Пресс-служба ДП города Астаны
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