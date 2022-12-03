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Офтальмолог рассказал, опасен ли холод для глаз

Офтальмолог рассказал опасен ли холод для глаз Фото: pxhere
По словам доктора Сергея Хомякова, температуры -50...-60°C при сильном ветре и снежной буре действительно могут вызвать обморожение роговицы, сообщает Zakon.kz.

Главный врач частной клиники "Инвитро-Москва" рассказал, что у пожилых людей снижается тонус век, развиваются ассоциированные с возрастом дегенеративные заболевания слезного аппарата, конъюнктивы, поэтому у них чаще на ветру и на холоде развивается слезотечение, передает RT.

"Мигательные движения век не дадут глазному яблоку замерзнуть. Обморожение глаз — чрезвычайно редкое явление. Отрицательные температуры, как и воздействие ветра, могут вызывать спазм устьев слезных канальцев, отечность слизистой носа в области устья носо-слезного канала, что приводит к слезотечению на улице. Это нормальная физиологическая реакция". Главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков

По словам специалиста, в условиях полюсов холода Земли необходимо использовать специальные защитные очки. Кроме того, в зимнее время следует защищать глаза от ультрафиолета очками, так как снег отражает лучи солнца, которые могут вызывать повреждение глаз. 

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