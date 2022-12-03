На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщает, что во время проезда в сторону кыргызского села Дахма через село Сомониен (РТ) произошла перепалка между кыргызстанцем и таджикистанцами, которая переросла в драку со стрельбой, пишет Zakon.kz.

Инцидент произошел ближе к обеду 3 декабря. Между гражданами двух стран началась перепалка. После нецензурной брани в участников стычки полетели камни.

"Для недопущения эскалации конфликта и разгона дерущихся другой гражданин Кыргызстана сделал три предупредительных выстрела в воздух из охотничьего ружья. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего проходит встреча на уровне пограничных представителей КР и РТ по Баткенскому и Исфаринскому участкам", – отмечается в сообщении.

СМИ Таджикистана подтверждают информацию. По их данным, столкновения произошли между сельчанами приграничных районов. Но, якобы, это несколько человек из кыргызского села забросали камнями проезжавшего жителя таджикского Сомониена.



В результате таджикистанец получил травму головы и уха, его доставили в больницу.