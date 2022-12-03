В Семее реабилитационная помощь становится доступнее

Не менее 3 млрд тенге будет предусмотрено в Абайской области для работы реабилитационных центров и отделений восстановительной терапии, сообщает Zakon.kz.

По словам директора филиала по области Абай НАО "Фонд социального медицинского страхования" Галымжана Абилова, это на 17% больше, чем в текущем году.



Региональная медицина прошла непростой период регресса, когда реабилитационная практика практически сводилась к нулю. Процедура восстановления жизненно необходимых функций, чаще всего, ограничивалась физиотерапией (либо мануальной, либо с использованием устаревшего оборудования) и лечебной физкультурой. Чтобы иметь возможность пройти курс подобных процедур, необходимо было записываться на реабилитацию за месяцы вперед. Поэтому, чаще всего, больной и его семья после выписки из стационара оставались наедине со своей бедой, без знаний и практически без надежды на полное выздоровление.





Фото: Екатерина Гуляева



Еще недавно в Семее практически невозможно было пройти полный курс реабилитации больным, перенесшим инсульт или инфаркт, а родители детей, страдающих ДЦП или заболеваниями опорно-двигательного аппарата, вынуждены были возить ребят в Астану или Алматы, чтобы пройти очередной курс восстановительной терапии, физиолечения или массажа.

"Однако за последние шесть лет ситуация в Казахстане в корне изменилась. Прогресс в самых разных направлениях в области здравоохранения и курс государства на улучшение качества жизни своих граждан осветил особую важность такой сферы и этапа лечения, как реабилитация. Эта ниша, по большей части, стала развиваться, благодаря частным медицинским центрам", – отметил Данияр Шакаримов.

В 2012 году, 10 лет назад, когда еще никто и не задумывался об этом направлении в медицине, в Семее были основаны консультативно-диагностическая клиника IV+ и реабилитационный центр On’ALTU. Также в 2020 году к поликлинике добавился стационар на 80 мест, где проходят курс реабилитации больные с тяжелыми патологиями и травмами. За небольшой период в этом стационаре пролечились уже более 700 пациентов.





Фото: Екатерина Гуляева



Среди них и Николай Беккер, которого привела в реабилитационный центр его мама, когда мальчику исполнился год.

"У Коли выявили гипотонус мышц, и в год он практически не мог самостоятельно сидеть, вставать, тем более, ходить. Мы впервые пришли сюда этой весной. И уже после первого 10-дневного курса сын начал перебирать ножками. Сейчас сынок проходит уже четвертый курс, и результаты налицо: он стоит на ножках и пытается ходить", – говорит Олеся Беккель.

В этом же центре специализируются на реабилитации больных с травмами головного и спинного мозга, а также после инсульта.









Фото: Екатерина Гуляева



Врачи-реабилитологи не устают повторять, что успех в процессе восстановления, прежде всего, зависит от времени, а точнее, от максимально раннего обращения за помощью в восстановлении. Желательно, чтобы больной приступил к реабилитации уже в первый год после перенесенного инсульта. Тогда восстановить участки поражения можно у 80% пациентов. Для того чтобы добиться максимальных результатов, государство дает возможность несколько раз продлевать курсы реабилитации в первый год после инсульта, особенно при наличии положительной динамики. Однако чем больше времени с момента происшествия, тем меньше шансов на полное выздоровление. Тем не менее, надежда на улучшение качества жизни всегда остается.





Фото: Екатерина Гуляева



"На сегодняшний день Фонд обязательного медицинского страхования полностью финансирует детские и взрослые реабилитационные центры. И, если есть в этом острая необходимость, объем финансирования увеличивается. Так, на 2023 год мы уже предусмотрели 3 млрд тенге, что на 17% больше, чем бюджет нынешнего года. Все делается для того, чтобы как можно больше семейчан и жителей районов области Абай смогли улучшить качество своей жизни, пройдя курс реабилитации. И все это стало возможным в рамках работы страховой медицины. То есть, ежемесячно отчисляя небольшую сумму в Фонд обязательного социально-медицинского страхования, застрахованные казахстанцы имеют возможность получить даже самые дорогостоящие услуги, в том числе и в плане реабилитации", – пояснил директор филиала по области Абай НАО "Фонд социального медицинского страхования" Галымжан Абилов.

Как отметил заместитель акима Семея Даниар Шакаримов, в марте текущего года в Семее открылся детский реабилитационный центр "Қамқорлық" при Областном перинатальном центре области Абай, где сегодня могут пройти курс реабилитации дети, начиная с трехмесячного возраста и до 18 лет. Особенность его в том, что здесь наблюдаются и недоношенные дети, родившиеся с весом от 500 граммов и выше, которых выходили врачи перинатального центра в отделении патологии недоношенных новорожденных.

"Эти дети нуждаются в особом внимании врачей и специалистов, поскольку, родившись раньше положенного срока, они должны еще "догнать" своих сверстников. И этот путь очень нелегок. Однако многие ребятишки уже в годовалом возрасте полностью восстанавливаются и уже практически нечем не отличаются от других детей, родившихся в срок и имеющих нормальный ход развития", – отмечает руководитель детского реабилитационного центра "Қамқорлық" Жанар Кабденова.

Однако пока процент недоношенных детей, которые сумели преодолеть трудности первого года жизни без особых последствий, в Семее небольшой. По словам Жанар Кабденовой, пропорции сегодня составляют примерно 60/40. То есть лишь 40% недоношенных детей, торопыжек, как их ласково называют медики, идут дальше по жизни без особого надзора врачей. Большинство же нуждается в медицинской помощи и реабилитации еще в течение нескольких лет. Именно для них и было создано отделение последующего наблюдения. Здесь наблюдаются до трех лет практически все недоношенные дети, родившиеся в Семее и районных больницах области Абай.





Фото: Екатерина Гуляева



Как отметила руководитель неонатальной и педиатрической службы Областного перинатального центра области Абай в Семее Гульжазира Дюсекенова, с открытием отделения последующего наблюдения при перинатальном центре замкнулась вся цепочка постоянного контроля по каждому случаю рождения детей с патологиями.

"Патологии достаточно часто определяются еще на этапе беременности. А значит, мы уже заранее можем подготовиться к сложным родам и организовать всю помощь, которая потребуется новорожденному и его матери. И, конечно, обеспечить все условия, если ребенок родился гораздо раньше установленного срока. Но после нескольких месяцев наблюдения и лечения в отделении патологии новорожденных мы не имели возможности комплексно наблюдать за нашими малышами. Сейчас родители могут, просто получив направление у участкового врача, лечь в стационар при реабилитационном центре и провести своему ребенку полный курс реабилитации под присмотром специалистов", – отметила Гульжазира Дюсекенова.

Однако не только недоношенные дети, но и дети более старшего возраста с различными патологиями могут получить здесь полный курс реабилитации.

"Дети находятся под неусыпным вниманием логопеда, дефектолога, психолога, педиатра и неонатолога. При необходимости, они назначают курс лечения и реабилитации, который проходят тут же, в нашем центре. У нас оборудована сенсорная и интерактивная комнаты, солевая шахта, зал механотерапии. Детям делают разные виды массажа и лечебной физкультуры. Именно комплексный подход помогает нам наиболее эффективно выстроить маршрут лечения и реабилитации каждого ребенка. И даже сейчас, спустя всего лишь несколько месяцев после открытия центра, мы добиваемся отличных результатов", – отметила Жанар Кабденова.

Отметим, что в Семее в настоящий момент работают четыре специализированных реабилитационных центра. Кроме того, организована работа отделений по реабилитации при крупных клиниках и поликлиниках города.