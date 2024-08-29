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В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее

В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:25 Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева
В селе Жанакорган Кызылординской области на базе Жанакорганской многопрофильной центральной районной больницы открылся первый сельский реабилитационный центр "Қамқорлық".

Это первый центр из проекта "QH Аудандық оңалту орталықтары", который реализуется КФ "Қамқорлық" и ОФ "Қазақстан халқына".

Регион уже давно нуждается в таком центре, ведь в области насчитывается более 6,5 тысяч детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет. Из них порядка 1900 детей проживают в районах Жанакорган, Шиели, Казалы.

В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:25

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

В торжественной церемонии открытия центра, приуроченной Дню Конституции Республики Казахстана, приняли участие аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, руководитель Центра по управлению программами и проектами в сфере здравоохранения и социальной поддержки ОФ "Қазақстан халқына" Гульзия Бидатова и заместитель директора КФ "Қамқорлық Қоры" Гульмира Абельдинова.

Ежегодно центр будет принимать 600 сельских детей с нейро-ортопедическими нарушениями. Акиматом области были проведены ремонтные работы и созданы комфортные условия для будущих пациентов. Центр оснащен современным и высокотехнологичным оборудованием, что обеспечит специалистам необходимые инструменты для лучшей работы. Закуп оснащения осуществлен при финансовой поддержке ОФ "Қазақстан халқына".

В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:25

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Для работы в центре подготовлена мультидисциплинарная команда специалистов: врачи-неврологи, врачи-реабилитологи, логопеды, инструкторы ЛФК, дефектологи, трудотерапевты, психологи. Обучение состоит из нескольких этапов, чтобы обеспечить высокий уровень профессионализма и качества предоставляемых услуг. В последующие два года предусмотрено обучение специалистов на местах международными менторами. Обучение специалистов организовано КФ "Қамқорлық қоры" при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева.

"C 2020 года совместно с партнерами: акиматами регионов, фондами "Самрук-Казына" и "Казахстан Халкына" было открыто 15 государственных реабилитационных центров и 17 центров раннего вмешательства. В процессе реализации проектов было выявлено, что географическая удаленность от областных центров, плохое качество дорог и высокая стоимость поездок значительно ограничивают возможность сельских семей получать необходимые реабилитационные услуги. Открытие районного реабилитационного центра — это важный шаг в решении вопроса доступности качественной медицинской помощи для детей, проживающих в сельской местности. Мы внедряем лучшие мировые практики, чтобы каждая семья могла получить помощь в своем районе, не затрачивая средства на длительные и дорогостоящие поездки в города. Это открытие — значительный вклад в развитие медицинской инфраструктуры нашей страны, который поможет сократить неравенство в доступе к реабилитационным услугам для сельских детей и повысить уровень их здоровья и благополучия", — рассказал заместитель директора КФ "Қамқорлық Қоры" Гульмира Абельдинова.
В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:25

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

Новый центр станет первым звеном в сети, которое охватит все регионы, обеспечив детям высококачественную реабилитацию в шаговой доступности независимо от их места проживания. В целом, в рамках благотворительного проекта "QH Аудандық оңалту орталықтары", осуществляемого КФ "Қамқорлық қоры" совместно с ОФ "Қазақстан халқына", планируется к открытию еще 20 подобных центров по всему Казахстану.

В Казахстане качественная реабилитация становится еще доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 15:25

Фото: Фонд Нурсултана Назарбаева

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