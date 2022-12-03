На побережье Каспийского моря в Дагестане нашли около 700 мертвых тюленей

Фото: pixabay

Пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства рассказала о том, что около 700 мертвых тюленей обнаружено на побережье Каспийского моря в Дагестане, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло в Кировском районе Махачкалы, на участке от нефтебазы до устья реки Сулак. Как уточняется, инспекторы СКТУ продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться.

"Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ "ВНИРО" (КаспНИРХ) уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования", — сообщили в ведомстве. Причины гибели пока неизвестны. Читайте также В степи под Атырау неожиданно образовалось озеро Огонь из трубы нового газохимического комплекса напугал жителей Атырау Павлодарские полицейские спасли краснокнижного орлана

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