Мир

Мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане

В Дагестане нашли мертвых тюленей, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 05:50 Фото: Telegram/Минприроды Республики Дагестан
На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 декабря рассказали в Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 322 туши нашли в районе от устья реки Сулак до Терека. Оставшиеся были обнаружены позже во время обследования побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.

В ведомстве попросили журналистов и блогеров не делать преждевременных выводов и дождаться заключения экспертов. Там отметили, что гибель каспийских тюленей (нерп) – печальный, но ежегодный природный феномен на всем Каспии.

"Мероприятия по обследованию прибрежных зон будут продолжены", – говорится в сообщении.

Специалисты также напомнили, что каспийский тюлень включен в Красную книгу, и каждый подобный случай требует внимательного и оперативного расследования.

Недавно стало известно, что Таиланд официально признал несколько пород кошек национальными символами.

Фото Алия Абди
Алия Абди
