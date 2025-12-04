Мертвых тюленей нашли на берегу Каспия в Дагестане

На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружили 484 туши мертвых тюленей, выброшенные на берег, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 декабря рассказали в Telegram-канале Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан. 322 туши нашли в районе от устья реки Сулак до Терека. Оставшиеся были обнаружены позже во время обследования побережья Махачкалы, Карабудахкентского, Каякентского и Дербентского районов.

В ведомстве попросили журналистов и блогеров не делать преждевременных выводов и дождаться заключения экспертов. Там отметили, что гибель каспийских тюленей (нерп) – печальный, но ежегодный природный феномен на всем Каспии.

"Мероприятия по обследованию прибрежных зон будут продолжены", – говорится в сообщении.

Специалисты также напомнили, что каспийский тюлень включен в Красную книгу, и каждый подобный случай требует внимательного и оперативного расследования.

RF, Dagestán

Na pobřeží mezi Machačkalou a Derbentem nalezli 484 mrtvých tuleňů kaspických.

Příčinu úhynu místní ministerstvo nezmínilo. pic.twitter.com/uN2uqOUxFN — Stary Blazen (@StaryBlazen) December 3, 2025

