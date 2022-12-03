Туман, метель и ветер ожидаются в Казахстане в воскресенье

Штормовое предупреждение объявлено в шести областях страны на 4 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью в Мангистауской области синоптики прогнозируют ветер восточный, северо-восточный, ночью на северо-западе области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидается сильный мороз -15...-20°C.

Днем на западе, севере Восточно-Казахстанской области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, днем в центре области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре Абайской области – низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области – туман. В Уральске ночью и утром – туман.



В районе Жаланашколя области Жетысу – ветер юго-восточный, 15-20 м/с, порывы 25 м/с.



На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман. Ветер северо-восточный, днем на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром – туман.

