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Богдан Лукин стал обладателем Кубка мира по фехтованию

Фехтование Кубок мира Фото: Instagram/kazakhstan_fencing
В Ташкенте проходит Кубок мира по фехтованию среди юниоров по двум видам – шпага мужская и рапира женская. На старте состязаний казахстанец Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала почета, он завоевал золотую медаль личного первенства по фехтованию на шпагах, сообщает Zakon.kz.

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На стадии полуфинала казахстанский фехтовальщик переиграл представителя Египта Юсуфа Шамеля со счетом 15:7, а в решающем поединке за "золото" встретился с хозяином турнира Меирханом Тимуровым из Узбекистана, где одержал победу со счетом 15:12.


Фехтование Золото Лукин

Фото: Instagram/kazakhstan_fencing

Другие наши фехтовальщики в лице Габидена Мустафина, Георгия Тинникова и Софии Актаевой остановились в шаге от медали, проиграв в раунде 1/8 финала.

4 ноября на Кубке мира пройдут командные соревнования.

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