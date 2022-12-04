Богдан Лукин стал обладателем Кубка мира по фехтованию

В Ташкенте проходит Кубок мира по фехтованию среди юниоров по двум видам – шпага мужская и рапира женская. На старте состязаний казахстанец Богдан Лукин поднялся на высшую ступень пьедестала почета, он завоевал золотую медаль личного первенства по фехтованию на шпагах, сообщает Zakon.kz.

Заряжайте на зрелищные матчи Чемпионата мира по футболу и выигрывайте призы на 500 000 000 тенге от Parimatch. Квартиры, наличные, крутые гаджеты и бонусы каждую неделю!



На стадии полуфинала казахстанский фехтовальщик переиграл представителя Египта Юсуфа Шамеля со счетом 15:7, а в решающем поединке за "золото" встретился с хозяином турнира Меирханом Тимуровым из Узбекистана, где одержал победу со счетом 15:12.





Фото: Instagram/kazakhstan_fencing



Другие наши фехтовальщики в лице Габидена Мустафина, Георгия Тинникова и Софии Актаевой остановились в шаге от медали, проиграв в раунде 1/8 финала.