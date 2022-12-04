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На юго-востоке Турции прогремел взрыв, пострадали 6 человек

На юго-востоке Турции прогремел взрыв, пострадало 4 человека Фото: twitter/akilligundem
В жилом здании турецкого города Шанлыурфа прогремел взрыв, по предварительным данным, 6 человек получили ранения, сообщает Zakon.kz.

4 декабря в районе Акчакале города Шанлыурфа произошел взрыв на первом этаже 5-этажного жилого дома. В результате взрыва бетонный пол над котельной обрушился, а окна и рамы квартир разлетелись вдребезги, передает Jurnal Haber.

Пожар был потушен, однако 6 человек, находившихся в квартире, получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в государственную больницу Акчакале на машине скорой помощи. Было заявлено, что пострадавшие находятся в добром здравии.

Губернаторство района Акчакале также сделало письменное заявление по этому вопросу. В заявлении было указано, что состояние пострадавших не угрожает жизни, и добавлено:

"На первом этаже здания на улице Ибрагима Гюндогана произошел взрыв, причиной которого стал отопительный котел. 6 пострадавших, жизням которых ничего не угрожает, проходят лечение в больнице. Наши соответствующие учреждения вовремя вмешались, расследование продолжается. Скорейшего выздоровления нашим гражданам, пострадавшим в результате аварии, и нашему району".

По данным турецких СМИ, полиция продолжает расследование взрыва.

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