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В Усть-Каменогорске при пожаре спасатели нашли тело погибшего мужчины

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске по улице Достоевского в отдельно стоящем двухэтажном здании, в бытовом помещении, разгорелся пожар. Сотрудники ДЧС Восточно-Казахстанской области во время тушения нашли тело погибшего мужчины с термическими ожогами, сообщает Zakon.kz.

О пожаре стало известно 2 декабря в 21:06. В бытовом помещении на общей площади 25 кв. м горели деревянные конструкции пола и личные вещи.

Личность погибшего пока не установлена. Известно, что мужчина европейской внешности. На вид ему около 45-50 лет. Предполагается, что он отравился продуктами горения.


спасатели

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

"Администрации объектов следует предусмотреть все мероприятия по недопущению пожаров. Иметь исправную пожарную сигнализацию, первичные средства пожаротушения, на постоянной основе проводить с персоналом инструктажи по правилам поведения при пожаре. При пожаре сообщать по номеру 101 или 112", – напомнили в пресс-службе ДЧС ВКО.

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Елена Беляева
Усть-Каменогорск
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