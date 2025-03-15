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Происшествия

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске

Тело мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Усть-Каменогорске, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 12:44 Фото: ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске во время тушения пожара в частном доме обнаружили тело хозяина жилья, передает Zakon.kz.

По информации YK-news.kz, пожар произошел 14 марта 2025 года на улице Гурьевской.

"Горел частный жилой дом. Прибывшие к месту пожарные ликвидировали огонь на площади 48 кв. м".ДЧС ВКО

Погибшим оказался 36-летний хозяин дома. Причины произошедшего выясняются специалистами.

15 марта 2025 года полицейские спасли людей из горящего дома в Павлодаре.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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