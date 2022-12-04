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В Атырау 8-летний мальчик с риском для жизни спас двух тонущих детей

ребенок Фото: pixabay
На льду около моста в районе Жумыскер 8-летний Динмухаммед Жанбырбай стал очевидцем того, как тонут два мальчика 9 и 14 лет. С риском для жизни он спас обоих, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 3 декабря, пишет портал "Мой город". Дети играли около моста, когда внезапно треснул лет и они оказались в воде.

"Когда я увидел тонущих детей, моей единственной мыслью было спасти их, потому что течение было сильное. Не раздумывая, я побежал к проруби во льду и вытащил двоих детей из воды. Я сделал все, что мог". Динмухаммед Жанбырбай

В пресс-службе Департамента полиции Атырауской области сообщили, что прибывшие на место полицейские оказали детям помощь и передали их родителям.

Стражи порядка напомнили, что передвигаться по тонкому льду опасно.

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Елена Беляева
Атырауская область
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