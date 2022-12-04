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Снегопад, ветер и гололед ожидаются в трех областях Казахстана в понедельник

снегопад Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в трех областях страны на 5 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

Ночью на большей части Костанайской области ожидается снег. Ночью на западе, севере, востоке, днем на юге области низовая метель. Ветер северо-восточный, северный, на севере, западе области 15-20 м/с.

Ночью и утром в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в горных и предгорных районах области – туман, гололед, на горных перевалах – метель. Ветер северо-западный, на горных перевалах 15-20 м/с. В Шымкенте временами ожидается туман.

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Казгидромет Костанайская область Северо-Казахстанская область Туркестанская область
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