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Как усыновить или удочерить ребенка в Казахстане

Как усыновить или удочерить ребенка в Казахстане Фото: pixabay
6 декабря в 11:00 (по времени Астаны) смотрите новый прямой эфир ПРАВМЕДИА. Подробно расскажем, как проходит процедура усыновления (удочерения) ребенка.

Вы узнаете:

  • что такое усыновление (удочерение) детей и откуда берет начало институт усыновления;
  • кто участвует в делах об усыновлении (удочерении) ребенка в суде;
  • каковы особенности судебного разбирательства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка;
  • как регламентировано усыновление (удочерение) казахстанских детей иностранными гражданами;
  • каков порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.

Ведущий: Нуржан Максатов, общественный деятель, м.ю.н., частнопрактикующий юрист, сеньор-лектор ВШП "Әділет", научный сотрудник Научно-исследовательского юридического института.

Участие бесплатное по предварительной регистрации

Также вы можете задать ведущему вопрос по теме. Ответ ожидайте в прямом эфире.

Ждем вас!

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