Как усыновить или удочерить ребенка в Казахстане

Фото: pixabay

6 декабря в 11:00 (по времени Астаны) смотрите новый прямой эфир ПРАВМЕДИА. Подробно расскажем, как проходит процедура усыновления (удочерения) ребенка.

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