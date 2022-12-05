Как усыновить или удочерить ребенка в Казахстане
Фото: pixabay
6 декабря в 11:00 (по времени Астаны) смотрите новый прямой эфир ПРАВМЕДИА. Подробно расскажем, как проходит процедура усыновления (удочерения) ребенка.
Вы узнаете:
- что такое усыновление (удочерение) детей и откуда берет начало институт усыновления;
- кто участвует в делах об усыновлении (удочерении) ребенка в суде;
- каковы особенности судебного разбирательства по делам об усыновлении (удочерении) ребенка;
- как регламентировано усыновление (удочерение) казахстанских детей иностранными гражданами;
- каков порядок рассмотрения дел об усыновлении (удочерении) ребенка.
Ведущий: Нуржан Максатов, общественный деятель, м.ю.н., частнопрактикующий юрист, сеньор-лектор ВШП "Әділет", научный сотрудник Научно-исследовательского юридического института.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
Также вы можете задать ведущему вопрос по теме. Ответ ожидайте в прямом эфире.
Ждем вас!
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