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"Голый песок": обмелевший Каспий вновь запечатлели на видео с высоты

"Голый песок": обмелевший Каспий вновь запечатлели на видео с высоты Фото: скриншот видео
Блогер из Актау Азамат Сарсенбаев показал на видео, как мелеет Каспийское море в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Видео из района некрополя Темир баба опубликовано на странице Instagram 4 декабря.

В подписи к видео говорится, что когда-то берег моря находился рядом с заброшенным рыбацким аулом Аксу (люди ушли отсюда еще в 1974 году).


"Вода стабильно уходит от береговой линии, оставляя за собой голый песок…"

Инспектора охраны природы из Кызылсайского заповедника, которые почти ежедневно патрулируют данную местность, говорят, что в последние годы вода ушла от этого места примерно на 300 метров.

"Неужели Каспий идет по истории Арала". Таким вопросом задаются комментаторы под видео.

Ранее, 21 октября, блогер также показал видео мелеющего Каспия. 

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