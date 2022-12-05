Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Соцвыплаты в Казахстане вырастут после изменения расчетов

Казахстан МТСЗН АСП медианный доход Фото: Zakon.kz
Адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане будет начисляться в зависимости от медианного дохода – более высокого показателя, чем прожиточный минимум, такие изменения предусматривает проект Социального кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

О новеллах проекта Соцкодекса рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

"Черта бедности для назначения АСП будет исчисляться, исходя из величины медианного дохода вместо прожиточного минимума. Был изучен опыт стран ОЭСР. Более восьми стран используют этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия семей. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции и Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Предусматривается внедрение данного опыта". Тамара Дуйсенова

Она также отметила, что проект Социального кодекса предусматривает новое содержание действующего социального контракта, рассматривается повышение ответственности сторон. То есть, государство обязано предоставить семье социальную поддержку в зависимости от социального благополучия, а человек или семья должны принять меры для выхода из трудной жизненной ситуации.

Пороги достаточности для снятия пенсионных накоплений увеличат в 2023 году.

Читайте также

Спикер Мажилиса: ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом

Жительница Экибастуза поблагодарила за помощь сотрудников ДЧС

У 14 тысяч жителей Ташкента отключили газ

Анастасия Прилепская
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
овощ
В корке и семенах тыквы ученые обнаружили натуральные антибиотики
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
Появились подробности о состоянии пострадавшего в драке с Лепсом мужчины
кролик, новый год, праздник
Какие блюда должны быть на новогоднем столе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления