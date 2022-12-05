Соцвыплаты в Казахстане вырастут после изменения расчетов

Адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане будет начисляться в зависимости от медианного дохода – более высокого показателя, чем прожиточный минимум, такие изменения предусматривает проект Социального кодекса, передает корреспондент Zakon.kz.

О новеллах проекта Соцкодекса рассказала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК.

"Черта бедности для назначения АСП будет исчисляться, исходя из величины медианного дохода вместо прожиточного минимума. Был изучен опыт стран ОЭСР. Более восьми стран используют этот показатель как величину, реально отражающую степень благополучия семей. Сегодня черта бедности в США составляет 40% от медианного дохода, в Канаде – 50%, в Швеции и Норвегии, Дании, Австрии, Германии и Франции – 60%. Предусматривается внедрение данного опыта". Тамара Дуйсенова

Она также отметила, что проект Социального кодекса предусматривает новое содержание действующего социального контракта, рассматривается повышение ответственности сторон. То есть, государство обязано предоставить семье социальную поддержку в зависимости от социального благополучия, а человек или семья должны принять меры для выхода из трудной жизненной ситуации.

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