Более полумиллиона казахстанцев нуждаются в помощи

Адресную социальную помощь по состоянию на 1 августа получили 538,9 тысячи казахстанцев. Эту помощь назначают гражданам, чей среднедушевой доход ниже 70% от регионального прожиточного минимума, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 16 августа в пресс-службе МТСЗН РК, адресную социальную помощь получили 102,7 тысячи семей. В этом году на соответствующие цели выделили 65 млрд тенге из бюджета.

"С 1 января 2023 года гарантированный социальный пакет перевели с натурального вида в монетизированный формат помощи в виде дополнительной выплаты детям в возрасте от года до шести лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка (2023 год – 5175 тенге). На 1 августа 2023 года дополнительную выплату назначили 166,5 тысячи детей дошкольного возраста из числа получателей АСП", – уточнили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Заявление на адресную социальную помощь можно подать через карьерный центр, через портал электронного правительства Egov.kz, а также обратиться к акиму сельского округа по месту жительства.

О том, на какую социальную поддержку вправе рассчитывать нуждающиеся казахстанцы, читайте подробнее здесь.