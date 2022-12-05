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Топ-5 двойных казахских имен для девочек

казахские двойные имена новорожденных девочек Фото: pixabay
В Казахстане стали довольно популярны двойные имена. Редакция Zakon.kz сделала подборку национальных имен, которыми называют малышек наиболее часто.

Нарекая, родители вкладывают большое значение в имя долгожданного малыша, наполняя ребенка особенной энергетикой. Из этого вытекает и сила человеческой натуры. Нередко это влияет на дальнейшую счастливую и успешную жизнь ребенка.

Свое начало идея двойных имен берет в далеком прошлом. Первыми двойные имена начали давать иудеи. Тогда считалось, что наведенная порча по имени самая сильная. И чтобы уберечь своих детей, иудеи давали им первое имя – используемое на людях, второе – используемое в семье.

Это поверье плотно закрепилось и продолжало жить, но в дальнейшем философия изменилась. Многие родители продолжали нарекать детишек двойными именами, но все больше в честь прародителей рода. К примеру, мальчики носили имена дедов и прадедов, а девочки – бабушек и прабабушек. Таким образом, семьи старались сохранить историю рода.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПР РК, самым распространенным именем для новорожденной девочки в нашей стране стало Айша-Бибі. 53 малышки назвали этим именем в 2022 году.

Айша-Бибі

Первое имя Айша означает – "живущая", мать правоверных, жена пророка Мухаммеда. Бибi – это самая распространенная приставка к женским именам у народов Средней Азии, казахов, башкир и татар.

Бибi – тюркское слово, означающее "госпожа", служит определителем женских имен.

В казахском фольклоре есть красивая легенда о любви и преданности красавицы Айши-Биби и Карахана, которая пришла к нам из глубины веков. Многие в современности проводят параллель между героиней и этим именем.

Вторым самым распространенным именем в Казахстане является Айя-Сафия. 30 девочек так нарекли с начала 2022 года.

Айя-Сафия

Имя Айя – арабского происхождения, означает "чудо, изумительная, прекрасная, восхитительная, замечательная, особенная" либо "стих".

Сафия – тоже имеет арабские корни и переводится как "непорочная", "избранная", "настоящая" и "ясность". 

Сафия – одна из вариаций мусульманского женского имени Сафи (Сафа). Имя также может трактоваться как "спокойная", "блаженная".

Айя-София

Есть схожее имя Айя-София, но в произношении с ударением на второй слог. 21 малышка с таким именем появилась на свет в этом году в Казахстане. В нем вторая часть означает "мудрость".

Интересно, что в Константинополе, нынешнем Стамбуле, был возведен собор Святой Софии, или Айя-София. Он был построен при императоре Юстиниане – самом известном правителе Византии, пришедшем к власти в 527 году. При Османской империи храм стал мечетью Айя-София, что в переводе с арабского языка значит "Святая Мудрость". Он очень почитаем верующими, знаменит изысканными мозаиками и гигантской купольной системой, от красоты и величия которой захватывает дух.

Ай-Ару

Таким именем названы 25 малышек с начала 2022 года. 

Имя Ай в тюркском языке – самый популярный имяобразующий компонент, имеет значение – "Луна", "счастливая (рожденная под счастливой Луной)".

У тюрков Луна символизирует красоту (луноликая, луноподобная), верность, счастье, вечность, женское начало мироздания.

Ару – содержит несколько значений. Используется как самостоятельное имя, так и как образующее новые, в значении – "красавица", "прекрасная", "чистая", "прелестная". Точный перевод с санскрита – "солнце".

Чаще всего имя Ай-Ару объясняют с казахского или тюркского языков, как "лунная красавица".

Бегім-Ай

22 новорожденных девочки назвали именем Бегім-Ай с начала года в республике. Бегім, образованное от персидского beygom, в переводе с тюркского/казахского и таджикского языков означает "моя госпожа", "государыня", "сударыня" и используется как уважительное обращение.

Бегім-Сұлу 

17 девочек, появившихся на свет в 2022 году, получили это имя.

Если Бегім, как было упомянуто выше, означает "госпожа", то имя Сұлу переводится с казахского языка как "красивая", "стройная", "статная". Имеет тюркское происхождение, очень распространено в странах Средней Азии.

Ранее были названы самые популярные двойные имена в Казахстане.

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