Токаев принял главу МИД Греции
Как отмечается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.
По словам президента, Греция является одним из важных партнеров нашей страны среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.
"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень".Касым-Жомарт Токаев
В свою очередь глава МИД Греции поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
"Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с вашей страной".Николаос Дендиас
Фото: akorda.kz
Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Касым-Жомарт Токаев 29-30 ноября 2022 года по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона совершил официальный визит во Францию.