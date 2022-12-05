Токаев принял главу МИД Греции

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Греческой Республики Николаоса Дендиаса, находящегося в Астане с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте Акорды, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахско-греческого сотрудничества с акцентом на укрепление торгово-экономических связей.

По словам президента, Греция является одним из важных партнеров нашей страны среди государств Европейского союза. Он также отметил, что Казахстан и Греция активно взаимодействуют на многосторонних площадках.

"Хотел бы еще раз подчеркнуть, что отношения с Грецией являются для нас приоритетными. Мы будем делать все возможное, чтобы вывести показатели взаимного сотрудничества на новый уровень". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь глава МИД Греции поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за возможность обменяться мнениями по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

"Хочу отметить, что мы рассматриваем Казахстан как крупнейшую и приоритетную для нас страну в Центральной Азии, которая является гарантом стабильности в регионе. Греция выражает готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству с вашей страной". Николаос Дендиас

Фото: akorda.kz



Кроме того, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Касым-Жомарт Токаев 29-30 ноября 2022 года по приглашению президента Французской Республики Эммануэля Макрона совершил официальный визит во Францию.

