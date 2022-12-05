Оружие в Казахстане: кому и какое можно приобретать

Приказом МВД от 30 ноября 2022 года внесены изменения в правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, имеют право приобретать гражданское оружие, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.







Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без права его ношения, а при наличии удостоверения охотника, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие имеют право приобретать граждане республики по достижении 21 года, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.



При этом гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие можно приобретать казахстанцам только по разрешениям, выдаваемым органами внутренних дел.



Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.

Сигнальное оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуля и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия, казахстанцы, достигшие 18-летнего возраста, могут приобретать у юридических лиц – поставщиков без разрешения на их приобретение, после представления справки о наличии либо отсутствии судимости, справки из Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология" и справки о прохождении программы подготовки.

Между тем лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины (при предоставлении копий разрешений на хранение, хранение и ношение оружия или документов, подтверждающих их службу в армии или других органах) могут приобретать такое оружие без представления справок о наличии либо отсутствии судимости, справки о прохождении программы подготовки и сведений с Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология".

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продавцы юридических лиц – поставщиков могут продавать казахстанцам, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставления подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием.

Охолощенное оружие продавцы юридических лиц – поставщиков вправе реализовывать физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию на коллекционирование, и ряду юридических лиц.

Оружие, реализуемое без разрешений, посредством запроса в органы внутренних дел юридическим лицом проверяется на предмет его регистрации.



Продажу гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории республики допускается осуществлять:



государственным органам, должностные лица которых наделены правом хранения и ношения огнестрельного оружия;

юридическим лицам с особыми уставными задачами;

юридическим лицам, занимающимся производством оружия или торговлей им;

юридическим и физическим лицам, занимающимся коллекционированием или экспонированием оружия;

охотохозяйственным организациям;

спортивным организациям;

организациям образования;

гражданам РК;

организациям культуры (кинематографические организации, театры, цирки, музеи) в части охолощенного оружия;

иностранцам;

юридическим лицам, уполномоченным проводить научные медицинские исследования в области применения оружия, в том числе с патронами травматического и газового действия.

Предусматривается, что в случае смерти владельца гражданского оружия члены семьи в течение 20 рабочих дней должны передать оружие и патроны к нему в орган внутренних дел по месту учета или ПЦХ до принятия решения о перерегистрации лицу, имеющему разрешение органов внутренних дел на приобретение гражданского оружия или сдаче на комиссионную продажу юридическому лицу – поставщику.



Также говорится, что гражданам РК допускается приобретать спортивное оружие (кроме нарезного короткоствольного) на общих основаниях, по ходатайству республиканских и региональных аккредитованных спортивных федераций и при наличии у них действительного свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта, связанного со стрельбой.

Не допускается приобретение оружия физическими и юридическими лицами гражданского и служебного оружия без получения в органах внутренних дел разрешения на его приобретение.

Приказ вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (2 декабря).