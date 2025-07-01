Продажа оружия в Казахстане: изменены правила

Министр внутренних дел приказом от 25 июня 2025 года внес изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что сигнальное, оружие, пневматическое оружие с дульной энергией не более 7,5 Джоуль и калибра до 4,5 мм включительно, конструктивно сходные с оружием изделия, продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после представления справки о наличии либо отсутствии судимости и справки о прохождении программы подготовки (переподготовки) владельцев и пользователей гражданского и служебного оружия на знания правил безопасного обращения с гражданским и служебным оружием.

Юридическим лицам указанное оружие реализуется по разрешениям на его приобретение.

Также говорится, что лица, имеющие разрешение на хранение и ношение гражданского оружия, военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины, приобретают указанное оружие без представления справок о наличии либо отсутствии судимости, сведений с Центра психического здоровья "Психиатрия" и "Наркология" и о прохождении проверки знаний правил безопасного обращения с оружием.

Представленные покупателем справки, сведения, копии разрешений и сведения, удостоверяющие личности, подшиваются и хранятся с учетной документацией 10 лет, допускается их хранение в электронном виде.

Механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, продавцы юридических лиц-поставщиков реализуют гражданам РК, достигшим 18-летнего возраста, без разрешения на их приобретение, после проведения инструктажа по безопасному обращению с оружием и проставлением подписи покупателя о прохождении инструктажа в книге учета поступления и продажи оружия и патронов к нему в специализированных магазинах по торговле гражданским и служебным оружием, в графе "номер и дата выдачи разрешения на приобретение".

Охолощенное оружие продавцы юридических лиц-поставщиков вправе реализовывать физическим и юридическим лицам, имеющим лицензию на коллекционирование, и юридическим лицам, указанным в подпункте 8 и 8-1 статьи 12 Закона.

Указывается, что гражданское огнестрельное оружие, газовые пистолеты и револьверы, электрическое оружие приобретаются гражданами только по разрешениям на приобретение, выдаваемым органами внутренних дел.

Охотничье холодное клинковое оружие приобретается по разрешениям на хранение и ношение огнестрельного оружия и вписывается в удостоверение охотника.

Военнослужащие Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, а также сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, за исключением органов государственной противопожарной службы, имеющие специальные звания и классные чины (при предоставлении документа, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица с места прохождения службы), разрешение на приобретение гражданского оружия получают без представления медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием.

Также уточняется, что для получения разрешения на приобретение гражданского оружия и патронов к нему физическим лицам необходимо представить:

заявление физического лица в электронном виде по форме;

сведения о документах, подтверждающих уплату государственной пошлины за выдачу разрешительного документа, за исключением случаев оплаты через ПШЭП;

электронную копию медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к владению оружием, по форме № 076/у.

электронную копию удостоверения охотника, в случае выдачи удостоверения охотника в электронном виде указывается в форме сведений (не представляется гражданами, приобретающими гражданское оружие в целях самообороны без права ношения);

электронную копию справки о прохождении проверки знания правил безопасного обращения с оружием (не представляется спортсменами-членами Национальной сборной Республики Казахстан, имеющими разряд не ниже кандидата мастера спорта);

электронную копию свидетельства о регистрации спортсмена с указанием разряда не ниже кандидата в мастера спорта, связанного со стрельбой;

электронную копию ходатайства республиканских и региональных аккредитованных спортивных федераций по видам спорта (при приобретении оружия для занятий по стрелковым видам спорта);

электронную копию сведения об имеющемся и потребном количестве оружия и патронов к нему с учетом норм содержания спортивного оружия в спортивных федерациях или организациях, в котором состоит спортсмен, приобретающий спортивное оружие;

иностранцам, прибывшим в РК с целью туризма, по частным и служебным делам и зарегистрированным в органах внутренних дел для проживания на территории республики электронная копия ходатайства дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются, при условии его вывоза за пределы РК в течение семи дней со дня приобретения;

иностранцам, зарегистрированным в органах внутренних дел для проживания на территории РК на срок не менее одного года электронную копию ходатайства дипломатических представительств государств, гражданами которых они являются (для получения разрешения на приобретение гражданского оружия самообороны, за исключением длинноствольного гладкоствольного);

электронная копия договора на хранение оружия в пунктах централизованного хранения, в случае отсутствия условий хранения оружия по фактическому месту жительства.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, о лицензиях на осуществление деятельности, о разрешениях на хранение и ношение оружия, выданного органом внутренних дел, подтверждающего, что данное лицо имело в законном пользовании охотничье гладкоствольное оружие не менее трех лет, о праве владения оружием, о приобретенном оружии в специализированных магазинах по торговле оружием, информацию об оплате государственной пошлины (в случае оплаты посредством ПШЭП), работник услугодателя получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2025 года.