Спикер Мажилиса: ОДКБ надо усилить законодательство по борьбе с терроризмом

Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым посетила 5 декабря с рабочим визитом Москву для участия в очередном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Участники совместного заседания совета и XV пленарного заседания ПА ОДКБ заслушали информацию об итогах председательства Республики Армения в организации в 2021-2022 годах и приоритетах Республики Беларусь на предстоящее председательство.

В своем выступлении Спикер Мажилиса отметил, что в регионе остаются актуальными различные угрозы и конфликты, подрывающие стабильность и безопасность. В этих условиях президент Казахстана не раз подчеркивал важность открытого диалога. И именно здесь, по словам Ерлана Кошанова, большая ответственность лежит на парламентах стран ОДКБ.





Фото: А. Жумагулов



В ходе заседания председатель Мажилиса предложил разработать новый модельный закон ОДКБ "О противодействии терроризму", который позволил бы гармонизировать национальные законодательства стран – членов организации в этой сфере.

"Терроризм несет серьезные угрозы безопасности и стабильности. Создает предпосылки для роста нелегальной миграции, трансграничной преступности, незаконного оборота оружия и наркотиков. Нам необходимо обеспечивать качественную базу модельного законодательства стран ОДКБ, формирующую четкие правовые механизмы для совместного противодействия этим вызовам". Председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов





Фото: А. Жумагулов





На заседании был принят ряд модельных правовых актов в рамках реализации текущей Программы деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов организации. В том числе, рекомендации по противодействию терроризму на объектах топливно-энергетического комплекса, перекрытию каналов проникновения международного терроризма в страны ОДКБ, совершенствованию методических основ разработки и подготовки к принятию модельных актов ОДКБ.





Фото: А. Жумагулов



Одним из пунктов повестки заседания стали итоги участия мониторинговой группы Парламентской Ассамблеи ОДКБ в наблюдении за выборами президента Казахстана, прошедшими 20 ноября т.г. Согласно выводам миссии ПА ОДКБ, выборы прошли в полном соответствии с международными нормами и национальным законодательством.

В состав ПА ОДКБ входят представители парламентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Действуют три постоянные комиссии: по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности.



