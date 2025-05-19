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Политика

Усилить борьбу с наркопреступностью предложил спикер Мажилиса парламентам ОДКБ

Усилить борьбу с наркопреступностью предложил спикер Мажилиса , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 14:47 Фото: пресс-служба Мажилиса
Делегация Парламента во главе с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым приняла участие в заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое прошло в столице Кыргызской Республики.

Перед началом мероприятия глав парламентских делегаций принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава республики высоко оценил роль Парламентской ассамблеи ОДКБ в законодательной поддержке деятельности Организации и пожелал успешного проведения заседания.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Выступая на Совете ПА ОДКБ, Ерлан Кошанов пожелал Торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Шакиеву успешной реализации приоритетов кыргызского председательства в Организации в 2025 году.
Глава казахстанской делегации обратил внимание коллег на рост незаконного оборота наркотиков и интернет-мошенничества в странах – участницах ОДКБ. Он призвал объединить усилия в создании законодательного заслона этим глобальным вызовам. Спикер Мажилиса подчеркнул, что жертвами этих преступлений становятся миллионы людей, а их организаторы зачастую действуют из-за рубежа.

"Парламентская ассамблея ОДКБ может содействовать созданию общего правового пространства в сфере противодействия синтетическим наркотикам и киберпреступности. Казахстанские депутаты готовы активно подключиться к этой работе. Тем более что у нас уже есть правовые наработки по этим вопросам. По поручению президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на законодательном уровне существенно ужесточена ответственность за наркопреступления. До конца текущей сессии Парламента мы планируем также законодательно ужесточить ответственность за интернет-мошенничество", – заявил Ерлан Кошанов.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель Мажилиса также призвал парламентариев стран ОДКБ держать в фокусе постоянного внимания ситуацию в Афганистане, которая, по его словам, движется в сторону стабилизации.

Ерлан Кошанов озвучил мнение казахстанской стороны о необходимости укрепления таджикско-афганской границы. На решение этого вопроса направлена Целевая межгосударственная программа ОДКБ, принятая на Астанинском саммите. Второй задачей он обозначил консолидацию международных усилий по оказанию помощи Афганистану и решению острых гуманитарных проблем этой страны.

Фото: пресс-служба Мажилиса

Спикер Мажилиса напомнил, что именно для этого в Алматы создан Региональный центр ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана. Завершая свое выступление, Ерлан Кошанов отметил, что залогом успешного сотрудничества в Парламентской ассамблее ОДКБ является взаимное уважение и доверие, и пожелал успешной реализации всех достигнутых договоренностей.
В рамках мероприятия главы парламентских делегаций приняли участие в возложении цветов к Вечному огню у монумента Победы в Бишкеке.

Фото: пресс-служба Мажилиса

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Айсулу Омарова
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