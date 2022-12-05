Учитель проткнула ручкой руку пятиклассника: инцидент прокомментировали в полиции

По инциденту в шымкентсткой школе №69, где разозлившийся учитель воткнула шариковую ручку в руку 10-летнему ребенку, проводятся следственные мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Данная информация зарегистрирована сотрудниками Управления полиции Каратауского района.

"Школьнику назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего". УП Каратауского района Департамента полиции Шымкента

Конфликт между учителем и учеником произошел 30 ноября. Как писали СМИ, педагога возмутило несоблюдение ребенком школьной формы – он пришел на занятия в синих джинсах.

Мама пострадавшего рассказала, что с наступлением холодов заведующая школы сама разрешила одевать детей теплее, с одной оговоркой, чтобы брюки или джинсы были схожего со школьной формой цвета.