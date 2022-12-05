Пожарные вынесли из огня несколько газовых баллонов в Павлодаре

Пожар произошел 5 декабря в Павлодаре в одноэтажном железобетонном здании. Пожарные, приехавшие тушить огонь, обнаружили там газовые баллоны, сообщает Zakon.kz.

Всего пожарные вынесли из горящего здания пять газовых (27 л), два кислородных, четыре азотных и 20 фреоновых баллонов.

Ориентировочно площадь пожара составила 250 кв. м.

"Кроме того, оперативными действиями пожарных устранена угроза распространения огня на соседнее здание. До прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 13 человек персонала". Пресс-служба МЧС РК

Пожар был локализован в 17:29. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания было задействовано 35 пожарных и семь единиц пожарной техники, спасатели оперативно-спасательного отряда, медицинские работники Центра медицины катастроф.

Достигнута только локализация пожара, ликвидация продолжается.





Фото: МЧС РК







