Четыре газовых баллона вынесли из огня пожарные в Туркестане
Фото: pixabay
В Туркестане пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и предотвратили взрыв. Опасный запас местные жители хранили во дворе своего частного дома, где и произошло возгорание, сообщает Zakon.kz.
"Старшие пожарные-спасатели Досжан Дүйсенбай и Олжас Сембай вынесли из огня 4 газовых баллона в безопасную зону. Пострадавших нет. Причина устанавливается", – сообщает пресс-служба МЧС.
Сначала во дворе дома загорелась крыша навеса, а потом и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров.
Спасатели напоминают казахстанцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы в ресторане с террасой произошел пожар. Из здания спасатели вынесли шесть газовых баллонов объемом 50 л.
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