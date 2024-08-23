Четыре газовых баллона вынесли из огня пожарные в Туркестане

Фото: pixabay

В Туркестане пожарные вынесли из огня четыре газовых баллона и предотвратили взрыв. Опасный запас местные жители хранили во дворе своего частного дома, где и произошло возгорание, сообщает Zakon.kz.

"Старшие пожарные-спасатели Досжан Дүйсенбай и Олжас Сембай вынесли из огня 4 газовых баллона в безопасную зону. Пострадавших нет. Причина устанавливается", – сообщает пресс-служба МЧС. Сначала во дворе дома загорелась крыша навеса, а потом и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Спасатели напоминают казахстанцам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Ранее сообщалось, что в Бостандыкском районе Алматы в ресторане с террасой произошел пожар. Из здания спасатели вынесли шесть газовых баллонов объемом 50 л. Читайте также Всех заложников в российской колонии освободили после штурма Полицейские Алматинской области ликвидировали нарколабораторию Пьяного гражданина Германии сняли с рейса Астана – Варшава

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