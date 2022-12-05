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Учащихся первой смены в столице перевели на дистанционку

Школьников столицы перевели на дистанционку Фото: primeminister.kz
6 декабря в Астане отменили очные уроки для всех школьников и учащихся 1-2 курсов колледжей, передает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления образования Астаны.

"В связи с ухудшением погодных условий 6 декабря 2022 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курсов колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Из-за морозов уроки для учащихся первой смены в Астане, Караганде и Темиртау 5 декабря прошли в дистанционном формате.

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