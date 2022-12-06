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Парламент Монголии провел заседание в связи с беспорядками в стране

спикер парламента Монголии Фото: пресс-служба парламента Монголии
Спикер парламента Монголии Гомбожавын Занданшатар заявил, что все причастные к краже угля столкнутся с суровым наказанием, сообщает Zakon.kz.

5 декабря в парламенте Монголии прошло оперативное заседание по ситуации с углем в стране.

На заседании приняли решение провести инспекцию в открытом формате, где изучат соглашения об экспорте угля, прошедшем через границу Монголии в период с 2020 по 2022 год, а также полученные доходы.

Кроме того, члены парламента решили, что в инспекции должны участвовать все представители государственных и частных учреждений, включая надзорный и таможенный орган.

В стране также создали рабочую группу. Членам группы поручили немедленно организовать общее инспекционное слушание, чтобы гарантировать, что "кража угля, связанная с добычей, транспортировкой и экспортом, будет расследована и публично раскрыта".

Правительственное издание "Монцамэ" сообщило, что демонстрация граждан находится под контролем.

4 и 5 декабря в Улан-Баторе граждане, требующие от правительства решительных действий по борьбе с незаконной продажей угля, организовали демонстрацию.

"5 декабря  во второй половине дня была выявлена тенденция перерастания демонстрации в массовые беспорядки. Поскольку демонстрация была  неорганизованной и цели не были ясны, количество людей, употребляющих алкоголь, увеличилось. Поэтому появились призывы к беспорядкам и применению силы. В связи с этим мэр города принял решение о силовом разгоне демонстрации в рамках закона", – говорится в публикации.

На заседании парламента заявили об отсутствии необходимости вводить всеобщее чрезвычайное положение на территории страны. Парламент поддержал принятие мер на основе рекомендаций Совета национальной безопасности в случае ухудшения ситуации.

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