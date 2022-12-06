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Настоящая катастрофа: представители каких знаков зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе

Настоящая катастрофа: представители каких знаков зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе Фото: piqsels
Эксперты по звездам рассказали, что некоторые представители созвездий идеально соотносятся в отношениях, а связь остальных, наоборот, ведет к настоящей катастрофе, сообщает Zakon.kz.

Астрологи рассказали интернет-изданию "Пятый канал", представители каких знаков зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе. Их синергия принесет исключительно разрушительное воздействие в жизни людей.

Рак и Стрелец

Рожденные под этими созвездиями будут испытывать себя на прочность в семейных отношениях, особенно если дело касается кровно-родственных связей.

Эмпатичные Раки всегда пытаются поставить себя на место своего собеседника и понять его. Однако Стрельцы не готовы проникаться чужими чувства — они руководствуются своими эгоистичными намерениями. Если попытаться переубедить Стрельцов, то это может закончиться грандиозным скандалом.

Козерог и Овен

Представители этих знаков зодиака — прирожденные лидеры. Именно по этой причине они и не смогут сработаться в коллективе.

Козероги и Овны постоянно будут "перетягивать на себя одеяло", поэтому в работе им стоит четко разделить свои обязанности. Желательно, чтобы они работали в разных коллективах.

Лев и Скорпион

Если не самая лучшая, но все же романтическая связь между этими знаками возможна, то дружба — никогда. Львы всегда навеселе — они обожают вечеринки и задорное времяпрепровождение, а Скорпионы больше одиночки и ценят тихие посиделки.

В работе они единолично продвигают свой проект. Они раздражают друг друга, ведь для одного знака черты другого попросту неприемлемы — зачастую между ними происходят конфликты, ведь ни Лев, ни Скорпион не отличаются терпением.

Близнецы и Телец

Представителей этих знаков ожидают очень непростые романтические отношения. Спокойные и домашние Тельцы тяготеют к созданию своего уютного семейного очага, тогда как воздушный знак Близнецы направляет свою энергию в пространство. Им чужда рутина и постоянность — они стремятся к непредсказуемости.

На первых порах знаки влечет друг к другу, но со временем они понимают, что на жизненном пути ни одному из этих созвездий не суждено быть вместе.

Ранее астрологи назвали зависимости представителей каждого знака зодиака.

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