Китай предоставит лабораторное оборудование для Восточно-Казахстанской области

Правительства Казахстана и Китая при обмене письмами договорились о предоставлении лабораторного оборудования для Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В документах говорится, что китайская сторона на запрос правительства Казахстана дала согласие на предоставление оборудования для лаборатории инспекции качества сельхозпродукции Восточно-Казахстанской области стоимостью 11,15 млн юаней (примерно 753,5 млн тенге).

Указывается, что китайская сторона несет ответственность за транспортировку оборудования в Усть-Каменогорск, а также отправку технических специалистов для установки оборудования и инструктажа казахстанских специалистов.

В свою очередь казахстанская сторона несет ответственность за проектирование и отделочную работу лаборатории, создает необходимые условия для работы лаборатории, а также берет на себя расходы с таможенными и прочими операциями.

Как отмечают в МСХ, соглашение будет способствовать развитию дружественных отношений и технико-экономическому сотрудничеству между двумя государствами, а также экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в Китай.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 20 декабря.