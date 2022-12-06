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Китай предоставит лабораторное оборудование для Восточно-Казахстанской области

Китай поставит в ВКО оборудование для лаборатории Фото: gov.kz
Правительства Казахстана и Китая при обмене письмами договорились о предоставлении лабораторного оборудования для Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

В документах говорится, что китайская сторона на запрос правительства Казахстана дала согласие на предоставление оборудования для лаборатории инспекции качества сельхозпродукции Восточно-Казахстанской области стоимостью 11,15 млн юаней (примерно 753,5 млн тенге).

Указывается, что китайская сторона несет ответственность за транспортировку оборудования в Усть-Каменогорск, а также отправку технических специалистов для установки оборудования и инструктажа казахстанских специалистов.

В свою очередь казахстанская сторона несет ответственность за проектирование и отделочную работу лаборатории, создает необходимые условия для работы лаборатории, а также берет на себя расходы с таможенными и прочими операциями.

Как отмечают в МСХ, соглашение будет способствовать развитию дружественных отношений и технико-экономическому сотрудничеству между двумя государствами, а также экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции в Китай. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" до 20 декабря.

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