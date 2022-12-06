Ерулан Жамаубаев рассказал, сколько гособъектов приватизировано в Казахстане

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства рассказал о реализации комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Жамаубаева, комплексный план включает 675 объектов госсобственности и квазигоссектора с учетом принятых решений об исключении и дополнении объектов, в том числе семи объектов республиканской собственности, 250 объектов коммунальной собственности, 262 объектов нацхолдингов и компаний и 156 объектов СПК.

"На сегодня из 675 объектов комплексного плана 253 объекта на сумму 141,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду; 60 объектов направлены на реорганизацию и ликвидацию; 146 объектов на торгах; 216 объектов находятся на предпродажной подготовке. Исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 46%". Ерулан Жамаубаев

Он добавил, что выставляемость объектов комплексного плана составила 68%.

Для своевременного и надлежащего исполнения комплексного плана по каждому объекту на веб-портале реестра государственного имущества размещены дорожные карты со сроками проведения мероприятий по выставлению на продажу. Дорожные карты находятся в открытом доступе.

Кроме того, обозначены подходы к срокам выставления объектов, согласно которым до конца текущего года предусмотрено выставить до 80% объектов комплексного плана. Министерством финансов ведется постоянный мониторинг исполнения мероприятий по дорожным картам реализации.

Глава Минфина также отдельно проинформировал об исполнении комплексного плана в 2022 году. Так, в этом году выставлению на продажу подлежит 295 объектов комплексного плана. Из них по состоянию на 1 декабря текущего года: 36 объектов на сумму 86,1 млрд тенге переданы в конкурентную среду; 32 объекта направлены на реорганизацию и ликвидацию; 146 объектов на торгах.

"Чтобы обеспечить выставление 80% объектов комплексного плана, необходимо до конца 2022 года выставить на реализацию еще 81 объект. В сентябре и ноябре текущего года мною проведены совещания по данному вопросу и даны соответствующие поручения по ускорению необходимых мероприятий". Ерулан Жамаубаев

По итогам размещены на веб-портале реестра госимущества дорожные карты по 13 вновь включенным объектам и актуализированы дорожные карты по 24 объектам коммунальной собственности и СПК. Ранее сроки выставления этих объектов не были определены.

Кроме того, начат процесс размещения акций НК "КазМунайГаз" посредством IPO на казахстанских площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" и биржа Международного финансового центра "Астана" (в локальном формате с элементами "Народного IPO").

Министр отметил, что большей частью регионов и СПК выставлено 80% объектов комплексного плана.

"При этом отдельными регионами и СПК обеспечена реализация 90-100% объектов – это Карагандинская область – 94%, области Абай – 100% и Ұлытау – 100%, СПК "Kokshe" – 100%, СПК "Тобол" – 100%, СПК "Байконыр" – 100%". Ерулан Жамаубаев

При этом, по его данным, в настоящее время по семи регионам и СПК имеется отставание от предусмотренных сроков выставления.



Наименьший показатель выставляемости в Мангистауской области – 63%, Актюбинской области – 67% и СПК "Сарыарка" – 53%.