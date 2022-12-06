Опубликован список очередников на жилье в Астане, которым необходимо обновить документы

На сайте Жилищного фонда акимата города zhilfond.kz опубликован список граждан, которым необходимо обновить документы, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата столицы, в опубликованном списке указаны данные очередника, категория и дата постановки на очередь. Обновление документов необходимо сделать до 14 декабря 2022 года.

Всем гражданам, указанным в списке, необходимо обратиться в Центр жилья, расположенный по адресу: пр. Республики, д. 32 (307 кабинет) со следующим перечнем документов:

удостоверение личности (на всех членов семьи);

свидетельство о рождении детей;

справка об инвалидности ребенка (ВКК или ИПР);

свидетельство о заключении брака / расторжении брака / смерти супруга / справка ф-4 / установление отцовства (одно их имеющихся);

справка об отсутствии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи.

Как уточнили в ведомстве, обновление документов необходимо только гражданам, указанным в списке, всем остальным пока не требуется.