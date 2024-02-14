Опубликован список документов, подписанных в Катаре

Акорда 14 февраля 2024 года опубликовала список документов, подписанных в Катаре. В него вошли девять документов, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров президента Касым-Жомарта Токаева и эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани были подписаны следующие документы:

Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о выдаче; Соглашение между Республикой Казахстан и Государством Катар о взаимной правовой помощи по уголовным делам; Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Государства Катар о регулировании найма казахстанских работников в Государстве Катар; Меморандум о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и Министерством коммуникаций и информационных технологий Государства Катар; Меморандум о взаимопонимании между Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством социального развития и семьи Государства Катар о сотрудничестве в области социальной защиты и развития; Первая исполнительная программа в сфере молодежи между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2024-2026 гг.; Меморандум о взаимопонимании в содействии добропорядочности и прозрачности между Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции и Управлением административного контроля и прозрачности Государства Катар; Соглашения о реализации проектов в сфере энергетики и газа между АО "Самрук-Казына", Министерством энергетики Республики Казахстан и Power International Holding; Соглашения по совместной реализации проектов строительства газоперерабатывающих заводов на месторождении Кашаган между АО "НК "QazaqGaz" и UCC Holding.

Также в рамках государственного визита президента был подписан ряд других документов.

Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Катар вечером 13 февраля 2024 года. В международном аэропорту "Хамад" в Дохе президента Казахстана встретил эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

Материал по теме Зачем Эмир Катара лично встретил Токаева, объяснил посол

14 февраля во дворец эмира Катара Diwan Amiri состоялась официальная церемония встречи президента Казахстана.

Материал по теме Исторический визит: о чем Токаев говорил с эмиром Катара

Затем Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Во время разговора президент Казахстана подчеркнул особую значимость своего первого государственного визита в эту страну.