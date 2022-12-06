В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) после повышения базовой ставки Национальным банком пересмотрел предельные ставки по депозитам физлиц в тенге на декабрь 2022 года и январь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, максимальная ставка по несрочным депозитам составила 16,3%, по срочным депозитам на 12 месяцев без пополнения –14,8%, с пополнением – 14,5%.

Новые размеры предельных ставок вводятся в действие с 6 декабря текущего года.

В КФГД отметили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

С предельными ставками КФГД по депозитам можно ознакомиться в таблице:





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