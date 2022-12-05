Нацбанк повысил базовую ставку до 16,75%

Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан повысил базовую ставку до 16,75% годовых с коридором +/– 1 п.п., сообщает Zakon.kz.

Такое решение основывалось на прогнозах и анализе фактических данных. В его основу легли факторы внешней среды. Например, геополитическая обстановка, высокие цены на продовольствие в мире.

"Со стороны внутренней экономики отмечаются исторически максимальные инфляционные ожидания, дисбаланс спроса и предложения, а также перестройка торговли при ускоренном росте импорта", – говорится в сообщении Нацбанка.

Нацбанк приблизился к окончанию цикла повышения базовой ставки. Достигнутый ее уровень оценивается как достаточно высокий.

"Сохранение базовой ставки на текущих значениях в течение продолжительного периода времени позволит стабилизировать инфляцию и постепенно снизить ее в среднесрочной перспективе. Вероятность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в условиях отсутствия новых проинфляционных шоков оценивается как низкая", – рассказали в Нацбанке.

Инфляция формируется на высоких уровнях. В ноябре ее годовое значение составило 19,6%, продемонстрировав рост по всем компонентам. Месячная инфляция в ноябре несколько замедлилась, но все еще остается высокой, существенно превышая многолетние средние показатели.

"Это обусловлено высокой внешней инфляцией при устойчивом внутреннем спросе и продолжающейся переориентации логистических цепочек импорта потребительских товаров на новые торговые маршруты, – сообщили в пресс-службе Нацбанка. – В этой среде инфляционные ожидания населения и предприятий, сохраняющиеся вблизи исторических максимумов, и рост потребительского кредитования служат усиливающими проинфляционными факторами".

В условиях разрывов цепочек поставок незаякоренные инфляционные ожидания стимулируют потребление товаров как краткосрочного, так и длительного использования.

Со стороны внешних условий ожидается, что в среднесрочном периоде проинфляционные факторы внешней среды будут смягчаться в результате подавленного мирового спроса вследствие повсеместного ужесточения монетарных условий.

Дополнительным фактором постепенного снижения инфляционного давления является хороший урожай на зерновые. Вместе с тем уровень цен на продовольствие в целом сохранится высоким. Фактором риска является продолжающийся военный конфликт в Украине.

Прогноз инфляции был пересмотрен

В базовом сценарии в текущем году, по прогнозам, годовая инфляция сложится в пределах 20-21%. По оценкам, пик годовой инфляции прогнозируется в I квартале 2023 года. В результате продолжающейся структурной перестройки торговли при высоких инфляционных ожиданиях и дезинфляционной внешней среде прогноз по инфляции на 2023 год повышен до 11-13%.

"В 2024 году в результате роста внутреннего спроса и более медленного снижения ожиданий инфляция прогнозируется в пределах 7-9%. Такая траектория инфляции ожидается при условии, что по мере смягчения инфляционного фона и при стабильных ценах на зерновые инфляционные ожидания снизятся и закрепятся на исторически среднем уровне. Это позволит инфляции в дальнейшем достичь целевых ориентиров", – сообщили в Нацбанке.

В динамике экономического роста, несмотря на общее замедление, основные сектора экономики, за исключением горнорудного, растут быстрее в текущем году. Снижение выпуска горнодобывающей отрасли связано с ремонтами на месторождениях, а также нарушениями логистики.

"Рост ВВП в этом году сложится в пределах 2-3% с последующим ускорением в 2023 году до 3-4%. Это связано с более слабым внешним спросом, более умеренной добычей нефти, чем ожидалось ранее, и периодически возникающими проблемами с доставкой казахстанского экспорта на мировые рынки", – говорится в сообщении.

26 октября Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 16%.