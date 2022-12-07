Общая беда: как живут алматинцы в бывших общежитиях

Еще 30 лет назад практически у каждого крупного предприятия Алматы было свое общежитие. В основном в них жили сами сотрудники с семьями. После развала Союза многие люди приватизировали комнаты и превратили их в квартиры, в которых живут по сей день.

Редакция Zakon.kz прогулялась по таким строениям и узнала, как там сейчас живут люди и с какими проблемами они сталкиваются. Обо всем по порядку, и начнем с полезной площади таких приватизированных квартир, точнее, комнат.

Как правило, площадь в малосемейных общежитиях весьма скромная – от 19 до 28 кв. м. Кроме отдельного входа, есть санузел и небольшая комната, которая одновременно считается кухней и гостиной. Есть варианты, где оба помещения поделены бетонной перегородкой, в таком случае обладатели такой квартиры имеют стандартную кухню – 6 кв. м.





Фото: Zakon.kz

Этой скромной комнатой почти в центре Алматы бывший лаборант Майра Айдаркуловна обзавелась еще 22 года назад. Недвижимость почти в 20 кв. м женщина оформила в кредит, который выплачивала около шести лет. Майра рассказывает: условия стандартные – горячая и холодная вода, отопление. Все в ее квартире компактно. Нарекание вызывают лишь постоянные перебои с электричеством.

Фото: Zakon.kz

Майра рассказывает, что раньше ее общежитие принадлежало Казахскому национальному исследовательскому техническому университету имени К.И. Сатпаева. Женщина говорит, что в доме больше сотни небольших комнат, которые многие уже переделали в квартиры. Единственное, что их всех связывает, – это один вход и длинный полутемный коридор. Таких строений в округе несколько, и почти везде одни и те же проблемы.

"Я живу здесь с основания этого общежития. Это здание старое, 70-х годов. В основном здесь живут квартиранты. Если честно, условий никаких нет, подвал в аварийном состоянии, все трубы гниют, стены подъезда обшарпанные, осыпающаяся штукатурка, распахнутые настежь электрощитки с угрожающе обнаженной проводкой. Живем, как на пороховой бочке". Майра

Фото: Zakon.kz



Обитатели таких комнат постоянно жалуются на своего председателя КСК. Жильцы говорят: здание и коридоры уже давно нуждаются в капремонте. Просят жители заменить еще и проводку. К слову, все сделать обещают уже несколько лет. Устав ждать, некоторые внутренние работы местные проводят самостоятельно и за свой счет. Только их усилий все равно хватает ненадолго.

Фото: Zakon.kz

"В нашем доме четыре года назад ремонтировали крышу, сказали, что работы будут проводиться за счет государства. А через пять лет с нас стали удерживать определенную сумму в квитанциях квартплаты. Разве это справедливо, выставлять нам счет в конце и ставить перед фактом? А что делать, живем, другого жилья нет". Майра

Есть в Алматы общежития, построенные в начале 1990-х годов. Условия в бывших общежитиях университета Нархоз, что на улице Берегового, со стороны выглядят чуть получше. До 1996 года в них жили студенты, позже строения перешли государственному следственному комитету и в конце их передали МВД. Примерно в 1997-1998 годах комнаты начали приватизировать.

Фото: Zakon.kz



Комнаты здесь практически той же самой квадратуры (19 кв. м), но есть и те, кто выкупил квадратные метры у соседей, перестроил и сейчас обладает большей площадью – около 40 кв. м. Местные рассказывают, что так удалось сделать полноценную двухкомнатную квартиру.

Фото: Zakon.kz



Снаружи здание полностью отремонтировано, внутри проведен косметический ремонт, а на каждой площадке установлено освещение. Все это было сделано для безопасности жильцов. Что касается комнат, то в каждой из них есть отдельный санузел, центральное отопление и кабельное телевидение. Со стороны не сразу поймешь, что это бывшее общежитие. При этом проблем все равно хватает, рассказывают местные.

В последнее время популярность набирают вот такие строения из металлических контейнеров. Принцип у них тот же, что и у бывших приватизированных общежитий – один коридор и множество комнат. Есть только одно но: выкупить помещения тут не получится. Такие конструкции возводят частники и сдают их в долгосрочную аренду.

Фото: Zakon.kz



Четырехэтажному общежитию, что почти на окраине Алматы, больше 10 лет. В строении несколько вариантов комнат, есть даже двухкомнатные квартиры с отдельным санузлом. Такие апартаменты можно снять за чуть больше 50 тыс. тенге в месяц. Помещения с общим душем и туалетом стоят гораздо дешевле – от 28 тыс. тенге в месяц.

Фото: Zakon.kz



Снимают такие комнаты в основном трудовые мигранты из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Нередко заселяются сюда и жители из казахстанских регионов. Так они пытаются сэкономить на аренде. Практически все работают на ближайших базарах и стройплощадках, которых в округе немало.

25-летняя Мадина с мужем и ребенком приехали в Алматы из Шымкента. Девушка рассказывает, что живет в общежитии из контейнеров уже два года. Сама она временно не работает, а супруг трудится на строительном рынке.

"Несмотря на отопление, комнаты нормально не прогреваются. Особенно мерзнем в сильные морозы. Общежитие построено из контейнеров, а стены утеплены гипсокартоном, поэтому и холодно. Детских площадок здесь тоже нет, дети катаются по коридорам на самокатах, это, конечно, злит других соседей, а что делать, выходишь – и уже проезжая часть", – говорит Мадина.

Состояние общежития жильцы считают средним. Местные говорят, что недавно здесь делали ремонт, только от него уже не осталось и следа. Практически все пришло в негодность. Повсюду торчат провода, на полу треснула плитка, а металлические перила сломаны или вовсе вырваны.

Фото: Zakon.kz



По словам Мадины, стражи порядка в общежитие наведываются с завидной регулярностью. А все из-за постоянных выяснений отношений между соседями и кулачных боев разгоряченных мужчин. Для многих происходящее уже давно стало обыденным явлением. Никто в общежитии никого не осуждает, так как у всех свои проблемы, и соседи стараются не вмешиваться в семейные скандалы.

Фото: Zakon.kz



Однако, несмотря ни на что, владельцы бывших приватизированных общежитий рады тому, что имеют собственный угол. Люди все же надеются, что чиновники обратят на них внимание и приведут в порядок их строения. И не дадут их домам окончательно развалиться. Стоит отметить, что проводить текущий ремонт жильцы должны за свой счет, поскольку ежемесячно отчисляют определенную сумму на содержание и благоустройство домов.

Тем временем в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы не смогли назвать точное количество бывших общежитий в городе. Этому есть объяснение: такие объекты вошли в общий городской жилой фонд, в котором нет подразделений, все они считаются многоквартирными домами.