11 лет ожидания закончились: обманутые дольщики в Косшы получили свои квартиры в День города

26 июля в Косшы отмечают День города, который в 2025 году стал особенно значимым для сотен семей. Сегодня обманутые дольщики получают ключи от своих квартир после долгих лет ожидания.

Стройка, остановившаяся еще в 2013 году, больше 10-ти лет стояла без движения, но теперь ситуация изменилась, и люди, наконец, обретают долгожданный дом.

На церемонии аким Акмолинской области Марат Ахметжанов подчеркнул, что завершение этого долгостроя было принципиальной задачей. Он напомнил, что это одна из самых сложных и болезненных тем для региона, и теперь она решается.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Сегодня мы закрываем один из самых непростых вопросов, который тянулся больше 10-ти лет. Для этих семей это не просто вручение ключей – это восстановление справедливости и возвращение доверия. Этот день показывает: даже самые сложные проблемы можно решить, если объединить усилия", – сказал Марат Ахметжанов, передавая ключи новоселам.

История дольщиков началась более 10-ти лет назад, когда люди вложили свои сбережения в строительство и остались без жилья. Годы шли, обещания сменялись, а на месте будущего жилого комплекса оставался пустырь. Сейчас ситуация меняется – власти нашли возможность возобновить работы и довести их до конца.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Среди тех, кто все эти годы был голосом дольщиков, – Гульнар Мермуканова. Она возглавляет кооператив, представляющий интересы обманутых граждан, и годами отправляла обращения, добивалась встреч, поднимала тему на всех уровнях.

"Вся история у нас началась в 2014 году. Мы вложились в проект недобросовестного застройщика. С тех пор начался долгий и тяжелый путь: суды, письма, встречи. Мы добивались, чтобы нас услышали. Сегодня мы можем сказать, что победили. Это не просто праздник – это момент, когда мы почувствовали, что в безопасности. Есть крыша над головой, спокойствие семей. Сегодня мы не хотим о грустном. Только о радостном. Мы благодарим всех, кто помог нам пройти этот путь. Благодарим президента, который дал Косшы статус города. Благодарим акима области, который не бросил это дело и довел его до конца. Наш новый дом – это не просто стены. Здесь уютно, комфортно, по современному. Это символ того, что здесь можно жить не хуже, чем в столице", – поделилась счастливая обладательница жилья.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Всего сегодня осчастливили 110 дольщиков.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Жители города отметили, что перемены заметны во всем. Один из новоселов, Акылбек Сапаров, поделился наблюдениями:

"Косшы растет стремительно. Освещение, дороги, школы, больницы – каждый год появляются новые объекты. В этом году обещали завершить газификацию. У нас открываются магазины крупных торговых компаний, есть кинотеатр. Город хоть и молодой, но уже комфортный для жизни. А сегодня, пожалуй, самый счастливый из всех дней – решением одной большой проблемы осчастливили сотни горожан".

Не остались без внимания даже самые маленькие жители города. Во время торжеств аким области поздравил девочку, которой сегодня исполняется четыре года, – ровесницу Косшы. Ей вручили велосипед.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

К слову, глава региона отметил, что работа по решению проблем дольщиков продолжается. Следующим этапом станет завершение других замороженных строек.