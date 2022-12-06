Илон Маск и Джефф Безос могут принять участие в международном конгрессе в Баку

Возможно их участие в Международном конгрессе астронавтики, который пройдет в столице Азербайджана 2-6 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Основатель Amazon Джефф Безос и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск могут посетить Баку в октябре 2023 года. Об этом заявил председатель правления Космического агентства Азербайджана Самаддин Асадов, сообщает report.az.

По мнению организаторов мероприятия, Международный конгресс астронавтики предоставит Азербайджану возможность выступить в качестве ведущей силы в построении и развитии космической экосистемы.

На конгрессе ученые смогут присоединиться к более чем 180 техническим сессиям, посвященным возможностям космоса.