Сахарный завод построят в Актюбинской области
Крупный проект по производству белого сахара-песка из сахарной свеклы в Западном Казахстане будет реализован в рамках поручения главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и насыщению рынка отечественными продуктами.
Строительство сахарного завода является одним из приоритетных для Казахстана, поскольку рынок нашей страны и, в частности, Актюбинской области остается зависимым от импортных поставок.
Компания Omtis Ortadoğu Makina, имеющая большой опыт строительства сложных инженерных проектов, готова инвестировать 550 млн долларов. Мощность завода – 330 тыс. тонн в год. Будет создано 180 рабочих мест.
Добавим, что в форуме приняли участие дипломатические миссии более 30 стран, члены правительства, руководители национальных холдингов и компаний, финансовых институтов, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, ученые и эксперты.
Международное мероприятие было организовано в целях презентации инвестиционного потенциала региона, продвижения благоприятного инвестиционного имиджа, а также дальнейшего стимулирования притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актюбинской области.