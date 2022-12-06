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Сахарный завод построят в Актюбинской области

Сахарный завод построят в Актюбинской области Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Меморандум о реализации проекта по строительству сахарного завода был подписан акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым и учредителем Omtis Ortadoğu Makina Ибрагимом Гултекином в ходе VII Международного инвестиционного форума Investment Aktobe 2022, который прошел в Астане.

Крупный проект по производству белого сахара-песка из сахарной свеклы в Западном Казахстане будет реализован в рамках поручения главы государства по обеспечению продовольственной безопасности и насыщению рынка отечественными продуктами.

Строительство сахарного завода является одним из приоритетных для Казахстана, поскольку рынок нашей страны и, в частности, Актюбинской области остается зависимым от импортных поставок.

Компания Omtis Ortadoğu Makina, имеющая большой опыт строительства сложных инженерных проектов, готова инвестировать 550 млн долларов. Мощность завода – 330 тыс. тонн в год. Будет создано 180 рабочих мест. 

Добавим, что в форуме приняли участие дипломатические миссии более 30 стран, члены правительства, руководители национальных холдингов и компаний, финансовых институтов, транснациональных корпораций, представители крупного зарубежного и отечественного бизнеса, ученые и эксперты.

Международное мероприятие было организовано в целях презентации инвестиционного потенциала региона, продвижения благоприятного инвестиционного имиджа, а также дальнейшего стимулирования притока отечественных и иностранных инвестиций в экономику Актюбинской области.

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Анастасия Московчук
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