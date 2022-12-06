Изменились правила приема в казахстанские школы детей иностранцев и беженцев

Министр просвещения приказом от 29 ноября 2022 года внес изменения в Правила получения предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что дети иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Казахстане, а также лиц, временно проживающих в стране (беженцы, лица, ищущие убежища, консульские должностные лица, работники дипломатических учреждений, трудовые мигранты, работающие в РК), принимаются в организации образования для получения предшкольного, начального, основного среднего и общего среднего образования и пользуются такими же правами, как и граждане Казахстана.

Для этого родители или законные представители детей в возрасте до 16 лет при определении своего ребенка в школу должны обратиться в органы управления образованием и получить там направление для обучения, представив документ на право постоянного проживания в РК:

иностранец – вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

– вид на жительство иностранца в Республике Казахстан; лицо без гражданства – удостоверение лица без гражданства;

– удостоверение лица без гражданства; беженец – удостоверение беженца;

– удостоверение беженца; лицо, ищущее убежище – свидетельство лица, ищущего убежище;

– свидетельство лица, ищущего убежище; кандас – удостоверение кандаса или справку органов миграции.

В свою очередь органы управления образованием по итогам рассмотрения возвращают заявителю документ на право постоянного проживания в РК для представления в организацию образования.

Вместе с тем они в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления определяют организацию образования, имеющую профицит ученических мест, и выдают нарочно направление для обучения в школе.

После получения направления для обучения родители или законные представители ребенка подают в школьную организацию следующие документы на бумажном носителе:

заявление;

документ, определяющий статус родителя или иного законного представителя, с отметкой о регистрации по месту проживания (оригинал требуется для идентификации и возвращается);

медицинскую справку о состоянии здоровья (форма №065/у);

направление для обучения в организацию среднего образования;

фотографии ребенка размером 3х4 см в количестве двух штук;

табеля успеваемости или справку-выписку текущих оценок.

Как отмечается, при отказе родителей или законных представителей детей предоставить указанные документы руководители организации образования незамедлительно информируют об этом органы внутренних дел.



Также говорится, что руководители школ зачисляют в число обучающихся детей иностранцев и лиц без гражданства по соответствующим классам, исходя из уровня образования, полученного ими за рубежом, в соответствии с документами об образовании, успешной социализацией ребенка в обучающей среде и при количестве детей граждан РК не менее 85% от списочной численности детей данного класса.

При отсутствии документов об образовании отделом образования формируется комиссия, которая определяет образовательный уровень ребенка.

Зачисление в число обучающихся проводится решением руководителя организации образования на основании решения комиссии.



Предусматривается, что организация образования не позднее трех рабочих дней должна разметить данные о приеме на обучение детей иностранцев и лиц без гражданства в Национальную образовательную базу данных.

Кроме того, указывается, что временно проживающие в республике иностранцы получают соответствующие документы об образовании в зависимости от сроков обучения (аттестат об основном среднем образовании, аттестат об общем среднем образовании, при незавершении уровня образования – табель об успеваемости или справку-выписку из классного журнала с оценками по предметам, заверенные печатью организации образования).

Приказ вводится в действие с 16 декабря 2022 года.