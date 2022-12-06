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Кластер по производству железнодорожной продукции появится в Актюбинской области

Кластер по производству железнодорожной продукции появится в Актюбинской области Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В ходе VII Международного инвестиционного форума Investment Aktobe 2022 аким Актюбинской области Ералы Тугжанов подписал два меморандума, в рамках которых в регионе будут построены завод по производству железнодорожных колес и рельсосварочное предприятие.

В частности, ТОО "Актобестил" уже в начале 2023 года планирует приступить к строительству завода по производству железнодорожных колес. 

Сумма инвестиций составит 278,6 млн долларов. Основное технологическое оборудование поставят ведущие европейские производители. Запуск производства, на котором будут работать 582 человека, запланирован на апрель 2025 года. 

На предприятии мощностью 330 тыс. колес в год будет производиться продукция, предназначенная как для грузовых, так и для пассажирских вагонов. В перспективе рассматривается возможность выпуска колес, соответствующих европейским и международным стандартам.

Также в ходе форума была достигнута договоренность с ТОО "ПЗТМ LTD", в рамках которой в Актобе начнется строительство рельсосварочного предприятия.

Компания планирует инвестировать в данный проект 16 млрд тенге. 

Один из важнейших проектов, реализуемых совместно с АО НК "КТЖ", позволит оптимизировать затраты компании на перевозку рельсовых плетей. Ожидается, что на предприятии мощностью 70 тыс. тонн продукции в год доля казахстанского содержания будет доведена до 100%. Проект планируют завершить уже в 2024 году.


Кластер по производству железнодорожной продукции появится в Актюбинской области

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Кроме того, в Актобе будет построен завод по производству медицинского оборудования и изделий медицинского назначения. 

Трехсторонний меморандум был подписан между акимом Актюбинской области Ералы Тугжановым, директором ТОО "СП "Nephrox" Рахатом Байзаковым и директором Diaflux GmbH Теодором Моркелем. 

Инициатор проекта QMP Qazmedpribor намерен инвестировать в производство 8,3 млрд тенге и создать 295 рабочих мест. 

На предприятии, планируемом к запуску в 2026 году, будет производиться более 50 тыс. единиц медицинской техники, более 5 млн литров дезинфицирующих средств, более 3 млн средств индивидуальной защиты, а также 3 млн изделий медицинского назначения в год.

Ожидается, что новое производство позволит покрыть потребность крупных диагностических центров города Актобе и республики в медицинском оборудовании и медицинских изделиях.

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Анастасия Московчук
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