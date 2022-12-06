В Алматы разыскивают 9-летнюю девочку

Полиция разыскивает 9-летнюю Айшу Тимур. Девочка вышла из дома по проспекту Сейфуллина в школу в Турксибском районе 6 декабря в 07:40, но так и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

Девочка худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в розовую куртку, школьную юбку, черные сапоги и синюю шапку. На спине у пропавшей был рюкзак красного цвета.



"Полиция города Алматы призывает всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 298-54-02; +7 702-730-07-08 или 102", – говорится в обращении.

Ориентированы все полицейские наряды. К поискам привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, волонтеры и небезразличные люди.

