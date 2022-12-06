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Гололед, туман и ветер ожидаются в 4 областях Казахстана

штормовое предупреждение Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 7 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, гололед. Ветер северо-западный на горных перевалах, 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.

На юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области – туман.

На севере Костанайской области – туман.

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Елена Беляева
Казгидромет Жетысуская область Костанайская область Кызылординская область Туркестанская область
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