Гололед, туман и ветер ожидаются в 4 областях Казахстана
Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях страны на 7 декабря, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области синоптики прогнозируют туман, гололед. Ветер северо-западный на горных перевалах, 15-20 м/с.
Ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидаются туман, гололед.
На юге, 8-9 декабря на севере Кызылординской области – туман.
На севере Костанайской области – туман.
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