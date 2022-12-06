Ситуация в Украине: Польша поставила Киеву советские ЗРК "Нева", Москва не видит перспектив переговоров
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Министр – член совета министров Польши Михал Дворчик заявил о том, что республика поставила Украине зенитно-ракетные комплексы С-125 "Нева" советского производства, сообщает Zakon.kz.
- Посольства Украины в Румынии и Дании получили подозрительные пакеты.
- Владимир Зеленский заявил, что посетил город Славянск, находящийся под контролем Киева в Донбассе.
- Дело об административном нарушении возбудили в отношении рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) за песню "Ойда". Прокуратура нашла в песне публичные призывы к действиям, которые могут способствовать нарушению территориальной целостности РФ, а также лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны.
- Москва по-прежнему не видит перспектив переговоров по Украине – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Также Песков призвал россиян не обращать внимания на сообщения в соцсетях о якобы возможной новой волне мобилизации.
- В новый пакет санкций ЕС против РФ войдет экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму более 2 млрд евро – Financial Times.
- Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро финансовой помощи от Евросоюза в 2023 году – "Интерфакс-Украина".
- Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, сообщает южнокорейское издание Ekorea со ссылкой на местные экономические исследовательские центры.
- Испания планирует внести дополнительные 620 тыс. евро в бюджет Международного уголовного суда (МУС) для финансирования расследований на Украине, говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел королевства.
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