В ВКО пенсионерка погибла в результате провала авто под лед

В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище в районе переправы "Кызыл ту", под лед провалилась машина, погибла пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, трагедия произошла вечером 6 декабря.

На месте работали подразделения и личный состав ДЧС ВКО.



В салоне в момент провала под лед находились 5 человек. Четверо из них выбрались, 72-летняя женщина утонула.

Отмечается, что на переправе был указатель о запрете выезда на лед.

С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии. Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности. Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля - от 70 см. Пресс-секретарь МЧС РК Руслан Иманкулов