В ВКО пенсионерка погибла в результате провала авто под лед
Фото: Zakon.kz
В Восточно-Казахстанской области на Бухтарминском водохранилище в районе переправы "Кызыл ту", под лед провалилась машина, погибла пожилая женщина, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в МЧС РК, трагедия произошла вечером 6 декабря.
На месте работали подразделения и личный состав ДЧС ВКО.
В салоне в момент провала под лед находились 5 человек. Четверо из них выбрались, 72-летняя женщина утонула.
Отмечается, что на переправе был указатель о запрете выезда на лед.
С каждым днем температура воздуха за окном понижается, но нужно помнить, что в данный период лед обманчив, в связи с чем МЧС напоминает, что выход, а тем более выезд на лед может привести к трагедии. Толщина льда на любом водоеме неравномерна. Опасными являются места скопления снега, у береговой линии, у зарослей камыша, растительности. Для безопасного проезда легковых автомобилей толщина ледяного покрова должна быть не менее 30 см, для грузовых автомобилей в зависимости от массы самого автомобиля - от 70 см. Пресс-секретарь МЧС РК Руслан Иманкулов
МЧС напоминает: до открытия официально разрешенных ледовых переправ выезд автотранспортных средств на лед категорически запрещен!
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